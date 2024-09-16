美援軍備發霉　江啟臣促台軍方別輕描淡寫

藍委江啟臣。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電（記者 楊騰凱）台灣去年12月收到美國提供的軍備，竟出現彈藥過期、防彈背心發霉等問題。對此，中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今日表示，台美雙方應該先就援贈軍品磋商，而非單方面接收，非雙方合意的軍援是難以善後的好意。



江啟臣也批，台“國防部”對此案輕描淡寫帶過，應說明發霉的防彈背心、抗彈版，除了尺寸不合以外，其餘經過處理還能否使用？至於無法使用的是否已銷毀、棄置，或仍佔用台灣軍品庫房？



美國國防部監察長日前公布報告，台灣收到美國依“總統撥款權”提供的軍備，卻出現彈藥過期、包裝混亂無法使用，甚至防彈背心潮濕發霉等問題。連美國在台協會（AIT）的人員看過後都說，給人的印象就像是清掉不要的東西”。



江啟臣指出，台灣去年12月收到美國“總統撥款權”（PDA）的軍事援助物資竟然“無法使用”（unserviceable）。美國國防部監察長報告中提到，美軍未能有效做好控管，價值3.45億美元庫儲品中，包括70萬發子彈1983年產已經過期，超過3500組抗彈板和背心受潮發霉。



江啟臣表示，我們感謝美國國會通過預算框列總統撥款權額度，但援贈的軍品項，台美雙方還是應該先磋商達成供需共識。每年台美高層總有許多會談，台“國防部”應與美方共同商議，而非單方面接收。

