台軍後勤預算10年翻倍　江啟臣：兩岸緊張

藍委江啟臣。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電（記者 楊騰凱）台灣海陸空三軍明年度的後勤及通資業務預算共編列新台幣1109.9億元，比2016年540.3億元暴漲約100%。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣指出，主要是兩岸情勢緊張，敵情威脅嚴峻，海空軍演訓頻繁等原因所致，台灣應避免陷入消耗戰。



江啟臣為美國南卡羅來納大學國際關係博士，在“立委”任內長期參與“外交及國防委員會”運作。



“立法院”新會期是預算會期，“賴政府”已經將明年度總預算送至“立法院”。江啟臣檢視台軍方預算後，向媒體提出他的看法。



江啟臣表示，台灣陸海空三軍明年度的後勤及通資業務預算，共編列1109億9694萬2000元（陸軍405億7740萬7000元、海軍215億5907萬1000元、空軍488億6046萬4000元），主要用於戰藥採購及銷毀、作戰設施維護、水電、裝備零附件、後勤補給等項目。



江啟臣指出，比較2016年同一科目編列540億4361萬3000元（陸軍206億866萬1000元、海軍120億7470萬7000元、空軍213億6024萬5000元），到2025年總額增加一倍之多。其原因除油價、物價上漲外，兩岸情勢緊張，敵情威脅嚴峻，海空軍演訓頻繁等，都是後勤及通資業務預算增加的主因。



江啟臣表示，敵情因素導致機艦頻繁運用，需增加後勤維持的預算經費，但因為敵情威脅嚴峻需升高因應又無法按計劃進行修護，在此惡性循環下，想要維持戰力不墜，台“國防部”勢必要具體檢討因應方案，有效保存戰力，避免陷入消耗戰的陷阱。



江啟臣進一步指出，海軍原規劃的大型水面艦“震海計劃”因諸多因素中止，改推“新一代輕型巡防艦”，藉由飛彈、搭配小型靈活具機動性的高效能艦艇，落實不對稱作戰思維。然而，在海軍陸續接裝的同時，航海人員的基礎訓練、戰鬥職能的培養建立，仍是人員戰力訓練不可或缺的一環，如何讓海軍戰力走得穩、走得遠，如何籌獲大型水面艦的下一步，台“國防部”仍應有所思量及規劃。

