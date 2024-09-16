AIT關切柯案綠跳腳　蕭旭岑：怕疑賴論發酵

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案遭收押禁見，有國民黨人士稱美國在台協會（AIT）將出手干預，被AIT否認。馬英九基金會執行長蕭旭岑則認為，美方只否認“介入”，沒說不“關切”，對此，民進黨“立委”王定宇酸臉皮厚、沒常識。蕭旭岑16日在廣播節目上再度說明，若美方不關切才是失職，不知道為什麼民進黨“立委”們這麼緊張，應該是擔心美國“疑賴論”發酵。



蕭旭岑16日接受廣播節目專訪表示，藍白合破局後，AIT前處長孫曉雅就去找柯文哲，是有人在AIT位於帝寶的招待所看到，外國友人也說美國人非常關切藍白合。前年美國眾議院前議長佩洛西來台，大陸發動圍台軍演，美國也關心AIT訊息是否正確，關切本來就是AIT的工作，如果不關心才是失職。



蕭旭岑諷刺，不知道為什麼民進黨“立委”們這麼緊張，“要說厚臉皮、無賴，我可能遠遠不及王定宇委員”，而且王定宇是被“立委”耽誤的房屋租賃專家，應該要找王定宇幫大九學堂的學生上課，如何在台北以如此低廉的房價租到附早餐的房子。



蕭旭岑說，金融時報的權威記者席佳琳去年一月時，就曾報導美國官員對於賴清德的“務實台獨論”有疑慮，席佳琳也曾向教授趙春山私下透露，不只一個美國官員有“疑賴論”，代表賴清德路線存有疑慮，會把台灣帶向險境，所以民進黨正在憂心美國對“賴政府”的態度，才會以如此不堪的字眼去辱罵自己轉移焦點。