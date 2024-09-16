京華城案傳5名記者　北檢稱絕無洩密

台北地檢署。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城弊案遭羈押禁見，近日部分媒體報導柯文哲扣案隨身碟，內容涉及相關金流，有紀載“2022/11/1小沈1500沈慶京”，以及檢廉至銀行查扣保險箱等事之報導。台北地檢署16日表示，經傳喚5名記者初步查證後，表示依目前查證情形，足認本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容之情事。



北檢指出，本署已於9月9日主動分他字案調查有無相關人員涉及不法外，承辦檢察官分別於9月12日、13日、16日，以證人身分傳喚撰稿之“鏡週刊”林姓、劉姓與“菱傳媒”賴姓、吳姓及“三立新聞台”馬姓等5位記者到庭，說明他們撰稿之依據及消息來源。



北檢指出，有鑑於本案偵辦團隊是否有違反偵查不公開情事，已廣受社會關注，本署基於“偵查不公開作業辦法”第8條規定，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有必要適度說明目前查證情形。



經初步查證，記者報導係依據消息來源轉述見聞或依據多年採訪經驗、本案關係人之公開受訪內容及法院發布之新聞稿內容等素材，綜合分析判斷後撰稿。另記者報導之消息來源均非來自本署、廉政署、“調查局”及法院等相關公務人員。



衡以，上述報導與本案卷證亦有諸多不符之處，故依目前查證情形，足認本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容之情事。至於記者基於保護消息來源之天職及新聞倫理要求，而拒絕透露提供訊息者之真實身分，宜予尊重。因此，請外界勿再以臆測、捕風捉影之方式，無端指摘本署或偵辦團隊有違反偵查不公開之情事。



北檢表示，偵查資訊流是所有偵查程序參與者（包括檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人及被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人等）均可接收知悉，因此“偵查不公開”之落實，有賴所有程序參與者共同遵守。



此外，媒體對於本案的報導內容，應善盡查證義務，對於來源不明或未經查證之傳聞或消息，切勿妄加揣測、跟風報導，以免損及新聞報導的公信力，或有誤導大眾認知、損害當事人名譽或隱私之虞。



北檢強調，本署仍將嚴格要求本案偵辦團隊恪遵偵查不公開作業辦法相關規定，並持續密切關注本案有無違反偵查不公開之情事，適時調查以釐清外界疑慮，一旦發現有違反偵查不公開之人員，定依法嚴予究責，以正視聽。