賴與各派系便當會　承諾2026有黨內初選

賴清德在執政100天隔天邀請各派系代表聚會，強調2026會有初選。（民進黨提供資料照） 中評社台北9月16日電（記者 黃筱筠）媒體報導，賴清德8月間以民進黨主席的身份找黨內各派系要角到官邸吃便當，並訂下兩個月一次的派系便當會約定。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，樂見其成，黨主席與黨內定期聚會、共商“國事”或是推進黨務，非常正面。此說法間接證實有此安排。據瞭解，與會人士也表示，賴清德提到，絕對不會沒收2026地方縣市長初選



對於2026地方縣市大選，地方各種謠傳，據瞭解，與會人士也表示，賴清德提到，絕對不會沒收初選，不過，也希望大家先不要討論2026議題，應該先關注執政政策，先把“福國利民”的政策做好。



對於賴清德允諾2026會辦理初選，會不會覺得鬆口氣？有意爭取高雄市長選舉，民進黨“立委”許智傑表示，初期是“兄弟爬山，各自努力”，最後“團結一致，贏得勝利”，這是民進黨一貫的作風與原則，賴允諾公平公正公開的初選提名機制，也是他意料中事，我們最後一定都會團結支持黨提名的人選，全黨團結一致，爭取最後勝利。



媒體報導指出，8月28日賴清德邀請各派系兩位代表到“總統”官邸舉行便當會，這是7月全代會改選後，賴首度與派系吃飯。吳思瑤今天在黨團記者會上被詢及此事，她說，樂見其成，這絕對正面。



根據報導，隨著民進黨全代會7月黨職改選，親賴勢力在黨內權力核心中常會穩定過半，“賴政府”也在8月26日執政滿百日，賴清德在隔天晚上隨即邀集黨內各派系要角在官邸餐敘，包含新潮流林錫耀、段宜康；“正國會”林佳龍、林右昌；英系陳其邁、翁章梁；湧言會王定宇、顏曉菁；綠色友誼陳勝宏、林益邦；民主活水卓榮泰、馬永成；蘇系蘇巧慧、張宏陸，加上“總統府”秘書長潘孟安、“總統”辦公室主任陳羿伶都與會。



賴清德在會中承諾，民進黨有完整的機制，表態者眾的縣市一定會有初選，絕對公平，也重申希望有意參選縣市長的黨員同志應專注現階段政務，低調努力但也不能辜負人民所託。另外，賴清德未來計劃每2個月邀集各派系聚會，盼加強黨內各派系溝通。

