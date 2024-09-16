全台最大紅龜粿印在龜山！蘇俊賓秀打卡熱點

全台最大紅龜粿印在桃園地景藝術節，蘇俊賓帶著自家祖傳的粿印到現場打卡、拍照。（蘇俊賓臉書） 中評社桃園9月16日電／2024年桃園地景藝術節在龜山區開展，其中有3大亮點作品“龜吉拉的守護”、全台最大紅龜粿印“五龜同心”以及“巨型米倉劇場”光雕投影，迅速成為遊客打卡熱點，策展人向家弘透露，這個全台最大的紅龜粿粄模，原來是出自中國國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓的發想，相當具有文化意涵。



蘇俊賓近日在臉書發文指出，全台灣最大的紅龜粿印在憲光二村！桃園龜山地景藝術節，歡迎大家來打卡！白天、晚上、晴天、雨天，各有不同的風貌喔！“紅龜粿”是他最喜歡的傳統糕粿，不管是豆沙、菜脯米口味，他都愛。早期，家家戶戶都會有一支製作的模子，“紅龜粿印”。他家也不例外。14日蘇俊賓特別帶來他家的傳家寶，從阿公年代流傳下來的蘇家粿印！來現場打卡政敬！



蘇俊賓16日又在臉書發文提到，他說在短短的時間，大家緊鑼密鼓，包含邀請藝術家設計、場地的規劃、材料的選擇，還有地方意見的溝通，創造了這次新增的兩個作品：憲光二村的“龜吉拉”和全台最大紅龜粿印：“五龜同心”。把龜山區的舊路坑、新路坑、兔仔坑、塔寮坑及楓樹坑五大坑，又稱五個聚落串起來，大家仔細看看，五隻烏龜的背後，分別有代表地方重要的圖騰喔！



蘇俊賓強調，前兩天的記者會，會場有夥伴有人跟主持人說，他是這兩個作品的催生者。他認為，提出概念和想法相對簡單，能夠把它落實才是最不簡單的。尤其作品完成後，甚至超乎他的預期。嚴格來講，催生者是桃園市政府同仁和向家弘老師、林純用大師等等藝術家！把困難有挑戰的建議，落實成美好的結果！



蘇俊賓說道，今年舉辦在龜山的地景藝術節，目前好評度很高。特別要感謝這段時間完成不可能任務的桃園市文化局局長邱正生和精彩的文化局團隊，龜山區區長張嘉平、公所夥伴，所有參與的藝術家們，一起在短時間完成這麼棒的任務！