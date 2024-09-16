高虹安重出江湖　低調復出跑行程拚二審無罪

高虹安12日低調拜會鍾東錦，還和苗栗市長余文忠開心合影。（照片：余文忠臉書） 中評社新竹9月16日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安因“立委”任內涉詐領助理費案7月26日一審被判刑7年4月，當天就被“內政部”火速停職。沉寂一個多月的她，近日又開始低調復出跑行程。據高的友人透露，高氣色看起來還不錯，心情感覺也平復許多，目前高就是專心準備打二審官司，力拚翻盤改判無罪。



民眾黨籍新竹市政府民政處長施淑婷昨晚在臉書貼出一張和高虹安一起出席社區中秋活動的照片，並發文寫下“今天就像童話故事一樣，讓我們當個只看到美好事物的孩子。”



施淑婷今日面對媒體詢問表示，高虹安是受到新竹市地方里民邀約出席活動，大家看到久違的高都很開心，許多里長和長輩都要高加油，未來希望高繼續回來市府服務大家，尤其地方長輩都很感謝高一直以來持續的照顧與關懷，即便市長遭停職，還是跟大家繼續保持互動。



其實高虹安不只出席新竹市社區中秋節里民活動，上周四的9月12日也曾低調拜會無黨籍苗栗縣長鍾東錦，還跟中國國民黨籍苗栗市長余文忠開心合影。據瞭解，高從8月底就已悄悄復出跑行程，多數都是里長或里民的私下邀約，有餐敘也有中秋節的社區活動，高也會應邀上台致詞，但都會刻意和市府的行程錯開，以私人的名義出席相關活動。



施淑婷曾在高7月一審遭重判後接受中評社訪問時透露，高在上訴打二審官司期間，仍會住在新竹市，有時間也會繼續走訪基層，傾聽地方的聲音。看來高確實是說到做到。據有出席相同活動的高虹安友人透露，高臉色看起來還不錯，心情感覺也平復許多，目前高就是專心準備打二審官司，力翻盤改判無罪。



高虹安的友人認為，高在完成上訴程序後，就只能等待二審官司開庭，這段期間總不能一直關在家裡，這樣久了也會出問題。所以高趁這段時間能多出來走動總是好的，見見老朋友敘舊聊天，多聽取各方的意見，相信不管是對高的身心狀況與二審官司多少都會有所幫助。