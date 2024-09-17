美軍援出包　謝國榮：把台灣當回收站很缺德

台退役陸軍中校、退休高苑科技大學行銷流通系助理教授謝國榮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月17日電（記者 蔣繼平）台灣去年12月收到美國提供的軍備，竟出現彈藥過期、防彈背心發霉等問題。對此，台退役陸軍中校、退休高苑科技大學行銷流通系助理教授謝國榮接受中評社訪問表示，美國把不要的東西丟給台灣，這是不應該而且缺德的事，讓人想起已故作家李敖曾講過的“台灣做為美國的看門狗”這句話，現在竟又變成資源回收站，若美國沒有主動揭露，台灣不就繼續當冤大頭？



謝國榮，1958年生，高雄人，美國舊金山大學企管研究所碩士、英國赫爾大學（The University of Hull）管理系統與科學博士。



美國國防部監察長日前公布報告，台灣去年12月收到美國依“總統撥款權”提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉。美國在台協會人員說，彈藥包裝“像是清掉不要的東西”。報告指出，根據台灣“國防部”的信函，台灣收到270萬發彈藥是1983年製造的。也包括3000件發霉的防彈板、500件潮濕、長霉的戰術背心。



謝國榮表示，所謂軍援品都應該是新的、或者堪用的，但是若給這種發霉的彈藥或零部件，你說能用嗎？當然不能用嘛，只能銷毀或丟掉，那造成後續這些處理費用的損失，美國人會要付嗎？抑或美國收回去後再發另一套給台灣？你說有可能嗎？當然不太可能，當然就是台灣軍方自己花錢處理善後，而且封鎖消息不讓外界知道。



台灣有多項對美重大軍購包括岸置魚叉飛彈系統交運不斷遭到美方延遲。謝國榮表示，台灣有付錢向美軍購，但因為美國優先援助正在俄烏戰爭的烏克蘭，因軍售交貨延宕所以美方去年用“軍援”名義作補償。美援助烏克蘭延遲交貨而排擠到台灣軍售項目，或許可體諒，但不能把那些不要的東西丟給台灣，這是不應該而且缺德的事情。



謝國榮說，台灣政府應該要有骨氣去揭露、抗議這件事情，相信美國對台友好的議員也看不下去，否則美國也不會主動去揭露。別忘美國一直要把台灣打造成刺蝟、豪豬，中美對抗下的台海緊張情勢也被外媒關注。台灣軍事力量與中國大陸相較起來處於弱勢，美國對台軍援出這種大包，不僅打擊美國自身形象，也讓台灣民眾對執政黨的態度產生質疑。



謝國榮表示，如果今天美國沒有揭露這個訊息，台灣是不是繼續吃悶虧、暗虧，當冤大頭？因為台灣也不敢得罪美國老大哥。他也提到，李敖就曾就形容過“台灣做為美國的看門狗”，這句話現在看更貼切，因為台灣位於第一島鏈的關鍵位置，等於是在幫美國守護第一線，結果軍援的部分卻是給不堪用的要報廢的，“把台灣看成是資源回收站的感覺”。