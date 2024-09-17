謝國榮：美盼台當第二個以色列　辦不到

台退役陸軍中校、退休高苑科技大學行銷流通系助理教授謝國榮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月17日電（記者 蔣繼平）賴清德成立“全社會防衛韌性委員會”，綠營也藉由黑熊學院推廣充實民防能量。對此，台退役陸軍中校、退休高苑科技大學行銷流通系助理教授謝國榮接受中評社訪問表示，除了傳統海陸空三軍作戰，可能背後也有美國指導的影子加強全民“國防”後備動員，但現代戰爭主要是空戰、海戰，等到陸戰時台海戰爭早就結束，搞游擊、搞民防，以軍事解讀是無濟於事，在心戰層面上則增加敵我意識。



謝國榮表示，美國當然希望台灣可以獨立作戰，不管是武器、彈藥、飛機、潛艇，美國希望台灣成為第二個以色列，以色列面積比台灣小，正規軍有17、18萬人，對抗整個阿拉伯世界並與中東打過好幾次勝仗。但是，台灣不可能成第二個以色列，第一，以色列總理納坦雅胡及其內閣成員以前當作職業軍人，是真的戰鬥內閣，第二，台灣民情根本無法像以色列全民皆兵，第三，台灣軍中正面臨人力短缺問題，也無法接受充足的軍事訓練。



謝國榮，1958年生，高雄人，美國舊金山大學企管研究所碩士、英國赫爾大學（The University of Hull）管理系統與科學博士。



謝國榮表示，現代戰爭通常都看空戰能力，不管是人造衛星、洲際飛彈、遠程轟炸機、中短程可投彈的無人偵察機，都是以空戰為主，其次才是海戰，有沒有驅逐艦、航空母艦、潛艇等，現代打仗一定要有空優，空優沒了剩下海優，若空優、海優全被殲滅了，那戰爭就該投降了，輪不到陸軍。若台灣本島要打陸戰的話，到時台海戰爭早就結束了。



謝國榮表示，其實在台灣島內，很多有錢人早都把財產往海外移，很早就開始在海外置產了，若一打仗就跑掉，而剩下的就是沒有海外資產的老百姓們。而台海這場戰爭一打，股市先大跌，進出口貿易都被封鎖，海空運輸全斷，台灣就坐以待斃。且衛星那麼發達，重要設施早都被情蒐完畢，用飛彈就可以摧毀了，就算全台部署超過千枚飛彈，對岸也可用無人機海來打消耗戰。