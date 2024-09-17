台官方緊縮兩岸交流　許淑華：損人不利己

國民黨籍南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月17日電（記者 方敬為）南投縣政府預計9月26日舉辦第16屆“西湖－日月潭兩湖論壇”，迄今仍未獲民進黨政府批准。中國國民黨籍縣長許淑華向中評社表示，綠營執政後，對兩岸交流設下重重關卡，衝擊地方發展，是損人不利己的做法，南投與大陸多座城市交流行之有年，是發展觀光、經濟的重要管道，都是相對單純的性質，如今卻因為不必要的政治因素受限，實在無奈。



南投縣與杭州市每年輪辦“兩湖論壇”，今年由南投縣政府舉辦，去年第15屆論壇在杭州市登場，許淑華率南投縣政府農業、教育、文化等局處官員前往交流，今年第16屆預計9月26日在日月潭辦理開幕式，卻截至目前未獲准，讓縣府無所適從。



今年6月杭州方面原先有意派先遣團來台，也是在過程中碰到“技術性”問題告吹，許淑華向中評社表示，想到之前向有關單位申請陸方先遣團來台的過程，再加上截至目前論壇仍未獲准，不免感嘆，地方政府希望透過兩岸交流發展觀光、經濟，卻必須受到政治意識形態的影響，被綁手綁腳，很不公平。



許淑華表示，她認同兩岸交流活動需要有所把關，但對於相對單純的文化、觀光、教育、經濟相關領域的互動，若過度以有色眼光看待，恐怕對地方發展產生負面影響，是損人不利己的做法。她認為，民進黨政府或可考慮轉念看待兩岸交流，當兩岸關係不再過於緊張，對台灣的觀光與經濟反而有幫助，例如國際旅客來台旅遊的意願、外資投資的意願都可能因此有所提升。



許淑華指出，南投縣為觀光大縣，需要透過多元管道發展觀光產業，然而包括地緣政治風險、台灣的旅遊成本等因素，導致海外旅客來台觀光的表現每況愈下，根據統計，今年暑假南投縣整體旅宿業住房率下探五成以下，不少業者只能祭出在折扣或者其他優惠方式，設法攬客。而南投長年與大陸多座城市密切交流，只要官方政策能夠鬆綁，交由地方政府負責各地的觀光發展，相信縣府可以在觀光發展上有所作為。



許淑華提到，南投與杭州交流密切，過去陸客來台高峰期，單單杭州市到訪南投的旅客一年可達100萬人次，這就是南投、杭州密切互動下的正向結果，還是呼籲民進黨政府，面對兩岸交流，除了適度把關之外，更要保持開放態度，尤其是經濟、觀光對地方發展有相當重要的議題，更應該要開大門、走大路，一昧設限，並不利於地方發展。

