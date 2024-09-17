台拒陸學者入境　兩岸觀光研討會臨時喊卡

第12屆海峽兩岸旅遊觀光研討會，因台方拒部分陸籍學者入台而順延。（中華觀光管理學會臉書） 中評社台中9月17日電（記者 方敬為）由兩岸學術機構合辦的“第12屆海峽兩岸旅遊觀光研討會”，原訂今年9月18日在宜蘭大學舉行，主辦單位之一、中華觀光管理學會卻在13日發出“因故延期通知”。知情人士向中評社透露，研討會生變原因是陸委會拒絕核發部分與會陸籍學者入台證，由於台官方認為部分陸籍學者兼任黨職，不准入境。



對此台方主辦單位態度低調，僅稱研討會是因為“技術性問題”順延，待克服後仍會舉辦研討會，預計順延到今年10月份，確切時間會再對外公布。



“海峽兩岸旅遊觀光研討會”是自2008年起由大陸和台灣學術機構共同發起的交流活動。今年研討會選在台灣宜蘭大學辦理，會議主題為“攜手共建永續鄉村”，將共同探索兩岸旅遊產業合作、休閒農業協助鄉村振興、民宿高品質發展等問題，該研討會長年舉交兩岸觀光互動及發展，對於推動雙邊旅遊產業、加強兩岸旅遊學術交流具有重大意義。



今年研討會主辦單位，台灣方面包括高雄餐旅大學、宜蘭大學、景文科技大學、育達科技大學、暨南國際大學、中華觀光管理學會、台灣鄉村旅遊協會、中華餐旅教育學會；大陸方面則有北京第二外國語學院、廈門大學、吉首大學、北京旅遊學會等學術機構。



研討會原定9月18日在宜蘭大學登場，活動報名程序、議程規劃、餐飲、住宿等安排都籌備完畢，未料臨時取消，主辦單位之一的中華觀光管理學會13日在臉書發出“因故延期通知”表示，研討會歷經11年兩岸學術交流，已建立師生間深厚友誼與彼此之研學精進。本次雙方主辦單位皆全力支援促成延續交流機會，然因“諸多不可抗力因素”影響，迄今仍“未完成辦理陸方入台申請作業”。為不影響所有參與者所預留之寶貴時間，以此公告研討會順延至10月下旬辦理，日期將於確認後公布。