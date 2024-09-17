中評觀察：整不倒柯 藍白合抗衡綠格局不變

民眾黨主席因案被羈押，卻查無收賄證據。民進黨政府否認國際關注台灣司法問題。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電（評論員 林淑玲）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積圖利案遭羈押禁見，台灣民意基金會16日公布政黨支持傾向民調，民眾黨支持度相較上個月僅微幅下降1.8個百分點，藍加白仍可與綠分庭抗禮。柯文哲迄今未被查到收賄證據，民進黨想遙遙領先的期望落空。



學者游盈隆所做的這項政黨支持傾向民調，民進黨35.5%，相較上月上升1.3個百分點；國民黨23.2%與上月持平；民眾黨12.0%，與上月相比下降1.8個百分點；時代力量支持度5.1%，與上個月相比上升3.8個百分點。藍加白與綠營都是35%，有得拚。



值得注意的是，即使在柯文哲被羈押的當下，民眾黨並沒有倒。台灣民意基金會計算，一個百分點約等於19.5萬成年人，12%代表超過230萬人繼續支持民眾黨。柯在2024大選拿到369萬票，得票率26.46%，對比之下，雖是流失不少，但並沒有全倒。而民進黨一直期待柯出事後，民眾黨“小草”能流回民進黨，卻大失所望。從時代力量支持者的成長可看出，綠白經過柯案，樑子結很大，部份支持者即使不再支持民眾黨，也沒靠向民進黨。



柯文哲案對政治面的影響，目前有兩個觀察點，第一是，檢方已把柯押了10多天，放出許多消息，還是查不到柯收賄的證據。最新的說法是將對柯進行測謊，這代表檢方窮盡一切力量尚未查到有收賄金流。如果再查不到，羈押2個月期滿，檢方難道要申請延押？如果這樣做，就有押人取供，政治追殺之虞，對執政黨不利。

