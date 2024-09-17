中評關注：民眾黨領導第三勢力 仍有可能

台灣民意基金會9月政黨民調。（台灣民意基金會提供） 中評社台北9月17日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會昨天公布9月份政黨民調結果，雖台灣民眾黨主席柯文哲因涉京華城圖利案被羈押禁見，個人好感度下降，但民眾黨卻維持在12.0%支持度，仍有近的230萬人支持。這些支持度很可能是不滿藍綠兩大黨，目前仍在觀望的第三勢力。時代力量也從1.3%成長至5.1%支持度，民進黨想要積極爭取民眾黨支持回頭支持，未見成效。而國民黨的支持度維持平盤23.2%，很可能民眾沒有看到強力監督執政黨的作為，也難爭取第三勢力支持。



自柯文哲因涉京華城案後，不少外媒討論台灣第三勢力發展，並認為柯文哲遭到羈押，第三勢力應該會削弱。



若由台灣民意基金9月份政黨民調結果來看，民眾黨本月支持度12.0%，與上月相比下降1.8個百分點；時代力量支持度5.1%，與上個月相比上升3.8個百分點；另外，支持其他政黨者較上月上升1.2個百分點至1.8%。而兩大黨，民進黨35.5%，相較上月上升1.3個百分點；國民黨23.2%與上月持平。兩大黨支持度沒有明顯拉抬。



可見第三勢力，也就是被認為是較多中性選民支持群，並沒有因柯文哲事件流向藍綠兩黨，反而是其他小黨支持度有增長。



民進黨在柯文哲政治獻金疑雲以及京華城事件期間，利用暑假積極舉辦青年營隊等，就是想要拉攏“回頭草”，過去年輕選民多支持民進黨，但民眾黨崛起之後，年輕人轉支持民眾黨。這次柯文哲遭到羈押，偵辦過程中仍有諸多疑點，加上也還未起訴等，民眾黨支持者還在觀望，甚至可能流向其他小黨，並沒有明顯回到民進黨。



民眾黨到底還有沒有機會？如果按照民調來看，就算對柯文哲好感度下降，但仍有12%支持民眾黨，若民眾黨能有另一位領導人帶領，轉型非靠一人政黨，而是強力監督執政黨的角色，很可能還有機會。