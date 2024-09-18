美援台軍備品質疑慮　蕭天流：出包不只一次

陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流。（中評社 資料照） 中評社台中9月18日電（記者 方敬為）美國去年12月提供台灣軍備，爆出彈藥過期、防彈背心發霉等問題。陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流接受中評社訪問表示，美國經常性售台陳舊軍備，已非新聞，軍備運送出包或品質疑慮也不只一次，他印象最深刻的就是將核彈頭料件誤送台灣，差點引發區域波瀾，台灣要思考“國防”自主，若任美國主導安全戰略，台灣恐怕更危險！



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



美國國防部監察長日前公布報告，台灣去年12月收到美國依“總統撥款權”提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉。美國在台協會人員說，彈藥包裝“像是清掉不要的東西”。報告指出，根據台灣“國防部”的信函，台灣收到270萬發彈藥是1983年製造的。也包括3000件發霉的防彈板、500件潮濕、長霉的戰術背心。



蕭天流表示，若非美軍監察長揭露，台灣人恐怕都還會對美軍援台抱持不切實際的幻想，依他過去與美國軍方交涉的經驗，許多美國售台的軍備都是對方認為陳舊，不符合美軍現階段戰略需求的品項，美軍藉此“推陳”，並增加軍工業收入，依此類推，美軍援台的軍品，不可能品質有多精良。



蕭天流說，台灣習慣性向美國採購軍火，在安全戰略上對美國產生依賴性，導致台灣在戰備整備的後勤補給線過長，今天假如某項對美採購的軍備設施故障，需要零組件維修，台灣軍方無法自理，還需大老遠向美國下單調貨，後勤補給線堪稱全世界最長、最沒效率，這也是之所以台灣的軍備妥善率相對降低的原因。因此，過度對美軍購，其實也會拖累台灣的軍事戰力。

