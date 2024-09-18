中評關注：金馬積極迎陸客 急需活水注入

福建觀光業者將赴金門踩線。（中評社 資料照） 中評社台中9月18日電（記者 方敬為）大陸宣布近期將開放福建民眾赴金門旅遊，第一批福建旅遊業踩線團將在18日到訪金門。大陸對台觀光鬆綁，從離島金門、馬祖開始，觀察地方政府與業者的態度，都是正面且樂觀以待，金門縣府並自8月底開始展開一系列因應措施，9月份更4度發布整備相關新聞稿，積極程度可見一斑，也間接顯示，台灣觀光業景氣不佳，急需活水注入。



大陸文化及旅遊部8月30日晚間發布“將於近期恢復福建居民赴金門旅遊”的消息，金門縣政府連日啟動因應陸客開放整備，包括協調小三通增加班次、邀集地區旅遊業者與聯檢單位CIQS、碼頭等各單位協調各項準備工作等，同時針對旅遊層面之辦證問題、通關程序請益，協助相關旅遊業者，將可能面臨的問題提早討論因應。



金門的觀光旅遊業先前受到0214漁船事件影響衝擊，加上疫情過後，台人一窩蜂赴海外旅遊，地方觀光業慘淡，今年暑假期間，台灣本島的旅客零星，陸客又不能循小三通來金自由行，金門只能擔任台籍旅客赴陸旅遊的中繼站，唯一最賺錢的就是計程車司機以及小三通船業者，衹有少部分的台籍旅客在金門住宿、消費，停留天數也不長，無法刺激金門觀光旅遊產值。



因此在大陸方面宣布“將於恢復福建居民赴金門旅遊”後，金門地方政府與觀光旅遊業者都相當期待，縣府8月底隨即展開因應措施，9月份更4度發出相關整備工作新聞稿。

