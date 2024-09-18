福建踩線團核定　金門縣府樂見陸客觀光效益

金門縣副縣長李文良。（金門縣政府網站） 中評社台中9月18日電（記者 方敬為）大陸宣布，將開放福建民眾赴金門旅遊，首批福建旅遊業者14人踩線團，獲陸委會核定，18日將到金門展開3天踩線行程，金門縣政府將由副縣長李文良帶隊迎接，李文良接受中評社訪問表示，縣府歡迎福建踩線團，包括接船、送船、舉辦歡迎晚宴，也將帶領踩線團到縣府管理的新興景點參訪，並樂見後續陸客觀光效益。



李文良透露，據了解，已有不少大陸遊客對金門旅遊感興趣，因此福建的組團社業者來金門踩線的同時，也將一併向台灣有關單位送件申請，若一切順利，最快可望9月底金門就能迎接福建團客，與先前評估在大陸十一假期正式開放陸客旅遊的時程差不多。



大陸文化及旅遊部8月30日晚間宣布“將於近期恢復福建居民赴金門旅遊”，第一批福建旅遊業踩線團在9月18日到20日赴金門，提前掌握接下來陸客到金門旅遊相關的遊程規劃與安排，除了到大小金門踩點，也會與金門地接、旅宿、商圈等業者座談，彼此交流意見，了解需求，預計在大陸十一假期能夠迎來福建客訪金，活絡觀光經濟。



據了解，第一批福建踩線團共有14人獲陸委會核准入境，團員涵蓋廈門4間組團社工作人員，18日上午預計搭乘10點30分自廈門五通碼頭啟程的小三通船班前往金門，預計11點抵達金門水頭碼頭，金門縣府將在碼頭舉辦歡迎儀式，副縣長李文良將帶隊迎接，並準備舞獅迎賓、致贈伴手禮等環節。



李文良向中評社表示，這次接待福建踩線團，原則上還是以金門縣旅行商業同業公會為主，希望廈門業者能夠多與金門相關從業人員交流、互動，兩岸觀光旅遊業界直接面對面交換意見，能夠使金門更快進入狀況，做好迎接福建旅客的準備。

