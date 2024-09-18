中評關注：柯案成火藥引　藍白需全面合作

柯文哲案有望成為藍白合作的火藥引，全面反制綠營。（中評社資料照） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲因台北市任內涉及京華城榮紀律圖利案遭收押，全案正如火如荼進行調查，政治效應也持續發酵中。“立法院”新會期預計在18日進行朝野協商後20日開議，對於民眾黨來說，在定調“賴政府”對柯文哲案是司法追殺和政治迫害後，“立院”新會期能對執政的民進黨端出什麼樣的反制手段，似乎都牽動了接下來柯案最終發展。



盤點目前情勢，民眾黨8席“立委”想要有上述作為，唯一一條路似乎衹有選擇和52席的中國國民黨“立委”合作，雙方相加席次過半，才能發揮作用。因此對藍營來說，有了柯文哲案為火藥引，掌握白營急切展現反制的態度，接下來的發牌權似乎就有機會握在手中。



“立法院”新會期的3大重點預計為人事、法案及總預算，尤其是NCC委員及“司法院”正副院長、大法官人選名單等，藍白陣營日前都已表達否定的態度，過去八年民進黨在完全執政優勢下，可以說是想提名誰任哪個位置都能如願，但此次“立院”席次呈現朝小野大的狀況下，勢必出現不同狀況。



尤其在柯文哲案後，白營和綠營的對立氛圍已達到最高點，白營“立委”普遍希望“立法院”能盡快開議，才能展現監督力量，制衡在過去一個多月時間氣勢如虹的綠營，能為被收押在看守所的柯文哲出一口氣。



而白營想要達成此目的，唯一的方式就是選擇在“立法院”和藍營更緊密且全面的合作。在上會期，白營8席“立委”雖然在“國會”改革上和藍營合作推動，但在其他一些藍營主推的法案上，藍委其實就需要看白委的臉色，譬如藍委游灝等提出為“救國團”解套的“政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案”，白營的態度就頗為曖昧不明。

