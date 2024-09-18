中評關注：新處長意外掀開藍新竹縣派系心結

綠營出身的顏章聖接任新聞處長，意外掀開藍營新竹縣派系心結。（中評社 資料照） 中評社新竹9月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科延攬民進黨籍前新竹市長林智堅任內的重要幕僚顏章盛擔任新竹縣政府新聞處長，顏由綠轉藍，讓藍營地方派系瞬間“炸鍋”，不僅讓各種流言蜚語甚囂塵上，也意外掀開藍營在新竹縣的派系心結，更引爆2026新竹縣長的卡位大戰。



顏章盛曾擔任林智堅任內的新竹市政府城市行銷處長與民政處長，是林在市長任內唯一做滿8年的政務官，也是林過去相當倚重的重要幕僚。顏曾擔任電視台新竹駐地記者長達22年，對新竹縣市地方政治生態相當熟捻，家住竹北市的他，棄綠投藍後引發外界疑慮，顏卻以新竹縣民自居，強調將以最大誠意溝通來化解誤會，姿態擺得相當低。



事實上，在新竹縣政府前新聞處長魏文元向楊文科請辭後，原先傳出的接任人選是國民黨文傳會副主委何志勇，而不是顏章盛。據瞭解，楊曾在7月時主動聯絡何，雙方也幾乎談定，消息還傳到部分地方人士耳裡，私下搶先向何恭賀，何也開心回應並未否認。但後來卻因藍營地方民意機關大咖攔阻，才導致何意外落馬，最後峰迴路轉改由顏出線。



顏章盛的意外出線，跌破藍營地方派系滿地眼鏡，許多人都不懂楊文科到底在想什麼？甚至包括國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢與多位藍營新竹縣議員都曾私下向楊表達反對意見，但向來對外溫文儒雅的楊，對自己的用人哲學卻有獨到見解，更不容外人置喙，尤其當楊面對和未來接班梯隊有利害衝突的藍營人士諫言時，更經常逆向思考，反其道而行。



據瞭解，楊文科對2026接班人早已心有所屬，地方傳言楊對新竹縣政府教育局長楊郡慈多所栽培，但擔任副縣長的陳見賢同時也是國民黨新竹縣黨部主委，手握藍營在新竹縣的地方龐大資源，因對楊在2018年選舉輔選有功，獲楊延攬擔任副縣長。楊的第一任期2人相敬如賓，但楊的第二任期，特別是2024大選後，陳也不再掩飾自己對2026縣長寶座的野心，私下動作頻頻、躍躍欲試。

