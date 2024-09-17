蔡壁如台中替柯祈福　否認涉京華城案

蔡壁如受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月17日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨元老、台中市府顧問蔡壁如17日在台中舉辦“祈福晚會”，號召百名黨職人員、支持者替捲入台北京華城容積案遭羈押的黨主席柯文哲祈福，對於遭民進黨籍台北洪健益指稱為“京華城案的隱藏人物”，對方並發出不自殺聲明，蔡壁如笑稱，她也要發表不在場證明，勸洪健益不要演過頭，她也將委託律師提告，以訟止謗。



蔡壁如17日與百位黨職人員、支持者，在大肚山舉辦祈福晚會為被羈押的民眾黨主席柯文哲祈福，眾人象徵性過炭火去霉運、吃豬腳麵線。蔡壁如表示，該聚會其實早在一個半月前敲定，後來柯文哲遭羈押，小草們從台中海線到北所聲援的路程有些困難，因此決定聚在一起為主席禱告，點蠟燭祈福。



對於洪健益指控蔡壁如是京華城案“隱藏版人物”，16日還出示北市府前兵役局長朱亞虎曾寫給蔡壁如的陳情信，聲稱手上還有蔡壁如的“手諭”、酸蔡不記得此事是“選擇性失憶”。蔡壁如回應，她要講個笑話，該信末署名“朱將軍亞虎”，以“蔡姊”為頭，搞不好是要寫給蔡英文的！



蔡壁如批評，洪健益稱要發不自殺聲明，實在演過頭了，她也要發表“不在場證明”。那封信的時間點是舉辦世大運的2017年，京華城事件是2020年3月，她2019年就離開北市府去組民眾黨、到“立法院”任職，對於時空背景的錯亂，一天到晚以訛傳訛的洪健益要如何做出關聯？



至於何時要對洪健益提告，蔡壁如說，與律師討論後，律師認為要視洪健益拿出什麼證據，好整理進訴狀中，“結果洪拿出那封信，沒辦法證明是給蔡壁如的”，假設真的是朱向她陳情，信不是應該好好的在台北市政府內存檔嗎？為什麼會在市議員手上？她強調自己不多做揣測，已全權委託律師，個人覺得沒什麼好追的，“反正律師明（18）日送出去就對了”。