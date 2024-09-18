黎巴嫩真主黨“呼叫器”集體爆炸　台灣製造

台灣汐止金阿波羅公司製造的通訊呼叫器。（照:截自金阿波羅官網） 中評社台北9月18日電／黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器遭植入少量炸藥在全國多處同時引爆，據報釀至少9死約2800人傷。根據瞭解這場行動的美國等官員透露，這些呼叫器是真主黨從一家台灣公司訂購的。



綜合法新社和“紐約時報”（The New York Times）報導，根據聽取過相關簡報的美國等官員透露，以色列滲透供應鏈，在一批進口到黎巴嫩的台製呼叫器中埋入爆裂物，接著在今天對真主黨（Hezbollah）展開行動。



據報真主黨內部進行聯繫時，基於安全理由更偏好使用呼叫器而非智慧型手機。而他們自台灣金阿波羅（Gold Apollo）訂購的一批呼叫器則是在黎巴嫩收貨之前就已被改造，使得它們可以在特定時間爆炸。



多位官員表示，真主黨從金阿波羅訂購3000多支呼叫器，到貨後分發給黎巴嫩各地的成員，其中部分發給了真主黨在伊朗和敘利亞的盟友。而攻擊行動影響的是已開啟並接收訊息的呼叫器。



截至今天為止，還不能確切得知這批呼叫器下單的時間，也無法掌握它們抵達黎巴嫩的時間。



黎巴嫩真主黨成員用於通訊的呼叫器（俗稱BB Call），17日下午傳出幾乎“同時間爆炸”，傷亡人數增至9死、約2800人受傷。這批由黎巴嫩真主黨引進的呼叫器，據說是台灣製造商“Gold Apollo”（金阿波羅）所製造。有網友指出，百貨公司美食街店家常用的取餐呼叫器也是他們做的。



炸死多位黎巴嫩真主黨成員的這批呼叫器，全部來自台灣新北汐止的金阿波羅公司，該呼叫器的型號應為AR-924。根據金阿波羅官網資訊，AR-924的電池是可拆卸的，採用的是鋰電池，但不清楚電池容量。目前還未能得知呼叫器如何被改造成有爆炸功能。



臉書粉絲專頁“IEObserve 國際經濟觀察”指出，製作台灣無線通訊器材“金阿波羅”不但製作了可以用來通訊的BB Call，百貨公司美食街店家常用的取餐呼叫器也是他們做的，“各位，不要小看金阿波羅，原來平常很常看到他們家的產品”，更留言說，“人家是做無線通訊器材的，不是做炸彈，大家不要做奇怪的聯想”。