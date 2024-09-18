白營想要司法召委？吳思瑤：要為柯文哲脫罪

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天邀集朝野協商討論開議日期等，傳出民眾黨希望國民黨禮讓司法及法制委員會一席召委。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日表示，下會期司法法制委員會是重中之重，民眾黨磨刀霍霍，因為民眾黨主席柯文哲涉案，民眾黨操作司法議題，都是為了替柯脫罪、鬥臭司法，民眾黨“立委”黃國昌發言要刪預算，都劍指“司法院”、“法務部”，司法委員會是下會期“爐主”。



她也強調，希望每個委員會召委優先排案都是基於“福國”利民立場，如果藍白合作產生新召委，是要讓民眾黨在司法委員會挾怨報復，利用排案權力鬥臭司法操作，這不是值得人民期待的表現。黃國昌劍指司法及法制委員會召委，尊重國民黨要不要合作，但是希望排案過程，不要為了報復而報復，把“立法院”淪為民眾黨政治操作場域。



在“立法院”新會期，藍白陣營會因為柯文哲案更緊密合作？吳思瑤認為，新會期生態氛圍當然是非常險峻。民進黨“立院”黨團做好準備，藍白採取藍白合，京華城涉案者，都是藍白政治工作者，未來議題攻防合作態勢越來越明顯。



她強調，民進黨“立院”黨團平常心、處變不驚，歷經上會期驚心動魄的“國會”亂象，社會民意是給民進黨支持度力量來源。就算藍白合，表決贏了，論述輸了，是真的輸贏嗎？民進黨團追求表決雖然輸，但是論述要贏，議案攻防訴諸民意。協商後會針對新會期開議與議案進行討論，民進黨團懷抱一絲希望，希望朝野合作，民生優先不會改變。