新會期讓1召委給民眾黨？藍黨團：不排除

國民黨團書記長林思銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期預計在20日開議，針對委員會召委名額是否禮讓一席給台灣民眾黨，中國國民黨籍“立法院”黨團書記長林思銘18日受訪時表示，會堅持國民黨的主體性，以國民黨“立委”擔任召委為原則，但也不排除合作。



“立法院”新會期最快20日開議，隔週將改選各委員會召委。“立法院”設置8個常設委員會包含內政、外交及“國防”、經濟、財政、交通、教育及文化、社會福利及衛生環境、司法及法制，負責依法審查議案、預算及邀相關部會備質詢。而召委則是最重要角色，可以掌握議程安排，決定優先法案的順序等，每個會期於開議後改選。



在上個會期，國民黨“立委”加上無黨籍但加入國民黨團運作的“立委”高金素梅，國民黨團在8個委員會各拿下一席召委，一定程度主導了法案推動方向。



林思銘18日在“立法院”受訪時針對召委名額有無和白營合作的空間表示，國民黨還是堅持主體性，以本黨的委員擔任召委為原則，如果民眾黨希望在某些委員會擔任召委的話，基於在野合作的原則，當然不排除跟他們合作。



林思銘強調，這部分還是要經過黨團大會來作出決定，看是哪個委員會可以和民眾黨來合作。



林思銘提到，本會期是預算會期，除著重在四大預算的審查外，還有四大人事案同意權的行使，藍白一定會更緊密的合作，監督及制衡政府各項施政。國民黨一向非常尊重民意，有六成以上的民意認為不要廢死，及支持“國會”聽證調查權的修法。但執政黨，甚至到“監察院”都反對，如果執政黨還要繼續跟民意對抗，代表最高民意機關的“立法院”勢必會有更多衝突，希望執政黨以民意為依歸。



林思銘說，民眾對於過去很多施政弊案包括光電、雞蛋、疫苗等，都希望能夠揭開這些“黑盒子”。但不管是“監察院”，還是檢調都沒有積極介入調查，這會期在野黨勢必要求司法單位積極調查、行政部門積極回應並改善。