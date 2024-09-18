謝國樑號召催出不同意罷免票　藍團結在基隆

基隆市長謝國樑受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆9月18日電（記者 張穎齊）綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑將在10月13日投票，罷免門檻為7萬6979票。謝國樑18日受訪表示，現在有一句話叫做“國民黨已大團結在基隆”，如今罷免方似乎是逆風，民進黨如今又撇說與拆樑公民團體一點關係都沒，不管怎樣，他會繼續努力。至於選前之夜國民黨籍“立法院長”韓國瑜會不會來？要看韓的意願。



謝國樑今日上午赴基隆城際轉運站出席“2024基隆海洋老鷹嘉年華”活動記者會，與會的有國民黨籍基隆市議員郭美秀、鄭愷玲、無黨籍議員陳冠羽、文化局長江亭玫、大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖等。謝國樑會前受訪。



關於近期媒體報導，流傳國民黨內部參考民調顯示，6、9月針對基隆罷免案做民調，6月民調，基隆市民對謝國樑的滿意度44.6%，不滿意41.1%。9月民調，謝國樑滿意度增加將近11%，來到55.4%.不滿意度則是降到31%，另在9月數據中，僅剩27.3%同意罷免謝國樑，44%不同意，拆樑團體消風。



謝國樑表示，事情發展迄今，民眾慢慢愈來愈理解對這場基隆罷免案的不正當性，愈來愈多人不認同，他最在意的是大家能出來投下不同意罷免票，因這份民調不會出來投票的人當中，4成不同意罷免、2成同意罷免，若不同意罷免的人不出來投票，恐造成極大的不穩定性。這是基隆市1985年以來第一次的罷免投票選舉，他會持續做好工作。