綠委認新會期攻防　藍白合對民進黨帶來挑戰

綠委蔡易餘。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月18日電（記者 俞敦平）民進黨籍“立委”蔡易餘和許智傑針對新會期的“立法院”藍白合作的情勢表達看法。他們指出，台灣民眾黨主席柯文哲案對藍白合作的影響仍需密切觀察，儘管部分藍營民代狂打柯案，但“立院”新會期藍白還會合作。同時，政府與朝野的溝通將是影響會期立法的重要關鍵。



隨著“立法院”新會期的即將開議，針對上個會期民眾黨與國民黨在“立法院”內的緊密合作，是否會因部分藍營民代狂打柯文哲案而受影響，成為綠營“立委”關注的焦點。綠委蔡易餘表示，柯文哲案件雖由國民黨成員如鍾小平、游淑慧等人告發，但“國會”內的藍白合作仍然持續，這樣的合作關係看似矛盾，卻對民進黨在“立法院”的策略帶來挑戰。



蔡易餘進一步指出，賴清德早已安排與執政黨“立委”在開議日9月20日晚宴，希望藉此凝聚共識，以突破本會期將面臨的困境，尤其是關於總預算、人事同意權等重要議題。儘管外界將這些議題與在野黨報復柯文哲案件混為一談，但蔡易餘強調，這樣的錯誤連結對“國家”並無益處，未來的朝野對抗應該著重於政策討論，而非情緒化攻防。



針對民眾黨揚言推動多項法案，蔡易餘批評這些法案中帶有報復性質，呼籲立法應保持理性，並提醒各方避免因人設事，應聚焦法案本身的中立性質。至於新會期的挑戰，他提到除了總預算外，還包括通訊傳播委員會（NCC）人事任命及“司法院”、“考試院”的人事權等重大議題，這些都需要執政黨的團結與努力。



許智傑也對藍白合作表示關切。他認為藍白陣營的整合程度仍有待觀察，但強調不應以報復或純粹反對為目的，應該通過社會共識，推動“國家”向前發展。許智傑指出，NCC代理主委翁柏宗的提名引發爭議，民眾黨與國民黨揚言反制，這顯示出藍白陣營在政治攻防上合作的動向。許智傑呼籲“行政院長”卓榮泰能與兩黨進一步溝通，以確保相關法案能夠在朝野協調下推進。