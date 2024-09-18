綠媒“立委”表現調查最肯定民進黨　綠委滿意

《鏡新聞》最新民調，“立委”表現衹有民進黨滿意度高於不滿意度，其他兩黨都是不滿意度高於滿意度。（《鏡新聞》提供） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）根據《鏡新聞》最新民調顯示，對於各黨“立委”表現，衹有民進黨“立委”滿意度高於不滿意度。民進黨“立法院”黨幹事長吳思瑤今天受訪說，我們有看到最新民調，這都作為從政者參考給我們提醒，會要更努力爭取信任。她也強調，藍白不要利用“立法院”新開議作為攻擊執政黨，對抗民進黨，藍白陣營若不問社會所需，後續民調恐怕會持續反映人民厭惡。



《鏡新聞》民調顯示，對於“立法院”各黨“立委”表現滿意度調查，針對民進黨“立委”整體表現，有46.9%民眾表示滿意、43.6%不滿意、9.4%未表態。對於國民黨“立委”整體表現，認為滿意的有36.1%、不滿意仍五成為53.1%。至於民眾黨“立委”整體表現滿意度26.2%、不滿意接近六成為59.6%，14.2%未表態。



調查顯示，綠藍白三黨“立委”表現滿意度為民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低；不滿意度仍然為民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低。同時，與前次調查相比，在柯案偵辦如火如荼之際，賴清德與卓“內閣”施政滿意度並未獲得更多支持。



吳思瑤表示，有關“立院”黨團“立委”表現，民進黨團是三個黨團中，唯一一個滿意高於不滿意，這對我們來說是肯定，但是希望滿意度還要再衝高。相信我們理性專業都有利爭取更多人民支持，我們會持續努力。



她也說，民眾黨、國民黨不滿意高於滿意，尤其是民眾黨不滿意度即將到6成，是滿意度兩倍以上，這樣趨勢與數字呈現，希望讓藍白都回歸民意需求，勿一再操作政治。尤其是利用“立法院”新開議作為攻擊執政黨、對抗民進黨，不問社會所需，後續民調恐怕會持續反映人民厭惡。