謝國樑：支持柯文哲捍衛清白　努力與白合作

基隆市長謝國樑出席“2024基隆海洋老鷹嘉年華”活動記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆9月18日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。中國國民黨籍基隆市長謝國樑18日表示，他尊重司法，但也全力支持柯文哲用行動捍衛自己的清白，他看到柯這樣心裡也不捨，他會努力與民眾黨夥伴繼續努力合作。



謝國樑今日上午赴基隆城際轉運站出席“2024基隆海洋老鷹嘉年華”活動記者會，與會的有國民黨籍基隆市議員郭美秀、鄭愷玲、無黨籍議員陳冠羽、文化局長江亭玫、大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖等。謝國樑會前受訪。



針對柯文哲遭押，小草的動向也傳出有左右謝國樑10月13日的罷免投票可能。謝國樑表示，他多次說明過，他全力支持柯文哲主席用行動捍衛自己的清白，他看到柯文哲如今這樣，心裡也很不捨，但還是要尊重司法。



謝國樑重申，支持柯文哲捍衛自己的清白，大家也應當遵守審判前、無罪推定原則，希望社會大眾、媒體都能遵守。另外他自己最近看到很多新聞，講說柯文哲家疑似有冷錢包、虛擬貨幣等，炒作很久，他其實不太認同這樣的說法與相關敘述，不認同柯文哲有這些問題。希望大家落實無罪推定前提，而他會繼續努力與民眾黨的夥伴合作，他的基隆市副市長就是民眾黨籍邱佩琳，他們上上下下都會做好更多的合作。



對於藍白在基隆基層合作，他也強調，還有更多的進步，他會繼續努力。