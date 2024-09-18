美援台軍備過期發霉　民眾黨：台軍方應說明

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）美國去年12月提供台灣軍備，爆出彈藥過期、防彈背心發霉等問題。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌18日表示，感謝“友邦”協助台軍事防禦，但具體落實是否到位，“國防部”需要負責任地向台灣民眾清楚說明。



黃國昌說，針對美國對台在軍事防禦上的協助，民眾黨表示非常感謝，但在具體落實上是不是到位？美國所提供的軍備是不是目前台灣“國防”所需要？“國防部”要負責任地向台灣民眾做清楚說明。畢竟軍購預算占整體預算的比重相當高，而相關軍備採購是否符合台灣“國防”整體戰略思維，需要審慎評估。



民眾黨“立法院”黨團18日上午召開“要漲電價 先來報告！”記者會，黨團總召黃國昌、副總召麥玉珍、“立委”黃珊珊、林國成、張啟楷、林憶君出席。



美國國防部監察長日前公布報告，台灣去年12月收到美國依“總統”撥款權”提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕、發霉。美國在台協會（AIT）人員說，彈藥包裝“像是清掉不要的東西”。報告指出，根據台灣“國防部”的信函，台灣收到270萬發彈藥是1983年製造的，包括3000件發霉的防彈板、500件潮濕、長霉的戰術背心。