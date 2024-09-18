中評鏡頭：基隆海洋老鷹嘉年華　邀藝人同樂

基隆市長謝國樑將會參加21日的“基隆海洋老鷹嘉年華”踩街遊行。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆9月18日電（記者 張穎齊）基隆市一年一度的“基隆海洋老鷹嘉年華”踩街遊行將在21日舉行，18日舉行活動前記者會，中國國民黨籍基隆市長謝國樑與會，與民同樂，並也宣布基隆城市代言人、藝人安心亞21日也會一同來參與。現場許多小朋友與大哥大姐裝扮基隆海洋元素的奇裝異服，共襄盛舉。



謝國樑今日上午赴基隆城際轉運站出席“2024基隆海洋老鷹嘉年華”活動記者會，與會的有國民黨籍基隆市議員郭美秀、鄭愷玲、無黨籍議員陳冠羽、文化局長江亭玫、大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖等。



謝國樑表示，基隆海洋老鷹嘉年華活動今年已邁入第14年，不僅逐步由社區營造發展邁向城市節慶活動，更在去年首度入選“交通部”觀光署台灣觀光雙年曆全國級活動。今年活動將於21日辦理，除了精彩踩街遊行，更有大型造型氣偶、市集消費好康、煙火及無人機展演等多元內容，邀大家一同共度歡樂周末。



另外，安心亞也將共同參與眾所期待的踩街遊行，21日活動更將推出市集消費好康、煙火及無人機表演等多

元內容。踩街遊行將於下午3點由國門廣場起走，行經城隍廟、基隆廟口、微風東岸、海洋廣場再返抵國門廣場，豐富表演及魅力服飾，共同打造繽紛嘉年華遊行，邀民眾一同體驗基隆海洋城市的特色。



今年除了號召各縣市社區、學校及公益團體共襄盛舉，更擴大邀請到來自日本京都與琉球的森巴鼓隊與舞團。除了有以大壯觀願景發展協會為首的多組社區團隊，將基隆設市百年元素融入，打造全新遊行道具，更首度在遊行中加入大型的在地“IP鷹站長”造型氣偶，當天國門廣場還會有超過25攤海味市集。



此外，每年活動現場都會進行封街管制，21日下午2點至5點間遊行路線周邊將實施封路及相關交通管制措施，將會有停車管制、車輛改道等。