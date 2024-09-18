民眾黨要求漲電價先向“立院”報告　綠營反對

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應表示，上會期末，藍綠白有共識修正電業法，將電價審議交由民間代表、專業人士主導、讓專業說話，才過了兩、三個月，民眾黨團失憶嗎？民眾黨顯然一開議，又選錯戰場，不應以政治綁架電價。



對於9月底電價審議委員會將討論10月漲電價事宜，台灣民眾黨“立法院”黨團今天召開記者會要求，“行政院”應就漲電價赴“立院”進行報告，也認為調漲電價前應在“立院”進行專案報告。吳思瑤對此議題提出回應。



吳思瑤今天回應媒體輿情議題，對於電價議題，她表示，電價要回到專業，上個會期末我們修正電業法第49條，是藍綠白聯手一起達成共識，將整個電價審議委員會擴大民間代表，提升公正透明公開。這是上會期剛修過、剛上路的電業法，是朝野共識下強化運作電業法，讓民間代表、專業人士主導電價調整。



她表示，所以應當讓電價回歸專業，不是政治綁架電價，上會期末與在野黨合作，但非常訝異 新會期還沒開始，民眾黨又大打電價議題，還要求專案報告，但這不是又回到政治綁架電價老路嗎？



吳思瑤說，上會期修法是要讓電價由專業說話，現在民眾黨失憶了嗎？要用“立院”攻防對電價委員會說三道四，不樂見此狀況。電力電價都是專業，民眾黨顯然一開議，又選錯戰場。