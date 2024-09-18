成為美國人的岳母？盧秀燕不證實

盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月18日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕日前11天長假，外傳是到美國參加女兒婚宴，女婿是美國人。她今天重返崗位主持學校禮堂開工動土典禮，被媒體問到是否家有喜事？只低調說，請大家多關注台中教育建設，關心台中市的孩子。



盧秀燕9月9日起請假6天，連同周休二日與中秋節，罕見休長假11天，引發討論。據瞭解，盧秀燕的女兒在美國結婚，盧偕夫婿廖述嘉低調赴美，為女兒獻上祝福。



據傳盧秀燕的女婿是美國人，在台灣工作多年，今年初盧已升格當丈母娘，兩家低調宴客，僅席開數桌，這次是男方在美國舉辦婚宴，盧罕見請長假，也讓“市長媽媽”嫁女兒的消息曝光。



盧秀燕18日重返工作崗位，第一個公開行程是主持“大里區光正國中、內新國小、大里國小活動中心興建聯合動土典禮”，精神飽滿，媒體紛紛追問請假原因，是否家有喜事？已成為“美國人的岳母”？



盧秀燕笑稱，今天主持學校活動中心開工動土典禮，請大家多關注台中的教育建設，多關心台中的孩子！未正面回答問題。對於多名綠委18日聯合呼籲政府調整國土計劃法上路期程，盧秀燕則表示，有很多“立委”已經表達意見，應該尊重民意。