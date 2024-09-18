打預防針？公督盟促藍白不能拒審人事與預算

左起，台灣教授協會副秘書長許進發、公督盟理事潘威佑、公督盟執行長張宏林。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月18日電(記者 俞敦平)針對藍白表態可能會在新會期拒絕審查預算案與人事案，公督盟今召開記者會呼籲“立法委員”應積極履行憲政義務，避免延宕或拒絕審查。同時，強烈要求“立院”推動利益迴避相關法規修訂，杜絕不當干涉議案的情況，確保政府機構正常運作，保障全民權益。



公督盟由40個非政府組織團體會員組成，前身為1990年代即已存在的“社會立法運動聯盟”，2007年4月18日後改為現名。專責監督“立法院”，以提出評鑑報告的方式，推動“國會”優質化運動、改善“國會”生態，促使“立法院”成為一個具文明、陽光 、公益、透明以及效能等。但長期以來在藍營眼中，公督盟為偏綠的政治團體。



近期，藍白兩黨在針對新會期預算案與人事案上，表態可能會拒絕審查，作為“賴政府”不滿的抗議手段。他們認為現任政府在預算與人事安排上有諸多不當之處，因此強調這是必要的制衡措施。然而，公督盟今召開記者會強調，拒審不僅會使“國會”無法有效履行監督行政部門的責任，也可能使政府機構陷入運作困難，對人民權益造成重大損害。



公督盟強調，人事與預算審查是“憲法”賦予“立法院”的重要責任，不應僅在場外放話拒審，而應在體制內進行理性的辯證與審議。過去曾有類似情況，2005年“立法院”因惡意不行使同意權，導致“監察院”人事案卡關超過兩年，最終被大法官判定“違憲”。公督盟呼籲，無論是人事還是預算案，都應依法如期審查，避免憲政運作受到影響。



同時，公督盟也對“立法院”利益迴避問題表達強烈關切，呼籲應對有案在身的“立委”進行規範，避免他們干涉相關議案或對司法單位施壓，尤其是在涉及圖利或收賄案件的審議中。過去曾有“立委”因司法案件介入相關委員會，造成調查困難，這不僅損害了司法公正，也讓民眾對“立法院”感到失望。



最後，公督盟提出四項訴求，包括“立院”應嚴格審查人事與預算案、依法推動利益迴避法規修訂，以及打破長期存在的審查延宕問題，確保“國會”的監督功能能夠充分發揮，保障政府機構的正常運作與全民的權益。