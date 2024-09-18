2億捐款疑雲　黃國昌：北檢與周刊一搭一唱

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，有周刊今爆料稱，柯2024大選前3個月湧入近新台幣2億元捐款，與威京集團總裁沈慶京有關。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌18日批評，北檢日前快速偵結洩密案，現在就能看出有多荒謬，北檢跟《鏡週刊》繼續一搭一唱，唱雙簧、放話帶風向，根本沒有評論價值。



時任柯文哲競總總幹事、民眾黨“立委”黃珊珊說，的確此次政治獻金申報有滿多錯誤正在補正，而1萬元以下的政治獻金依法可以使用匿名方式，這些都依照法律規定，也有相關轉帳紀錄，不用含沙射影。



時任柯文哲競選副總幹事、民眾黨團主任陳智菡補充道，週刊報導毫無邏輯，去看其他政黨候選人，一定是選戰越後期、越熱，獲得政治獻金與捐款越多。她反問，《鏡週刊》是在指匿名捐款等於不法嗎？選戰後期捐款越多等於不法嗎？要這樣連結沈慶京，不覺得有點牽強嗎？



陳智菡指出，所謂的9萬多筆匿名捐款，現在故事的邏輯好像是指9萬多筆匿名捐款都是由沈慶京而來，證據在哪？檢調難道是憑著懷疑就羅織入罪？匿名捐款都有固定查證過程，若是海外捐款或身份不符都會被排除，若要這樣牽強附會連結，那檢調辦案的方式也太可悲。



台媒《鏡週刊》18日報導，檢廉追查柯文哲涉貪的不法利益，而柯文哲的政治獻金“個人捐款”項目逾14.6萬筆，其中，逾13.7萬筆是現金捐贈，明顯不符常情。匿名現金捐贈去年11月金額約新台幣3331萬元（共1萬2763筆），12月達到8697萬元（共3萬2380筆），今年1月仍有7488萬元（共4萬6410筆），選前3個月的現金收入逾9萬筆，累積1億9517萬元。檢廉已深入分析金流，追查有無特定企業或金主以人頭隱匿捐款。



台灣民眾黨“立法院”黨團18日上午召開“要漲電價 先來報告！”記者會，黨團總召黃國昌、副總召麥玉珍、“立委”黃珊珊、林國成、張啟楷、林憶君出席。