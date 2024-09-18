綠推聯大2758決議不涉台　韓國瑜宣布散會

韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月18日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日在朝野協商中提案，盼“立院”做出“聯大2758號決議不涉台”的聯合聲明。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜此時直接宣布散會，國民黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨團總召黃國昌均直接起身離開，完全不甩綠營。



民進黨團近期積極推動“立院”聯合聲明，公開宣示聯合國大會第2758號決議文與“台灣主權”、國際地位無關。



韓國瑜今日上午召集朝野協商，針對“立法院”開議日期進行討論，儘管藍綠白三黨對於20日開議都沒有反對，但白營希望23日加開院會進行能源配比以及電價政策先專案報告，綠營則希望27日可以舉行總預算詢答，對於23日、27日的議程三方無法達成共識，韓國瑜只能宣布散會，等於今日朝野協商破裂。



韓國瑜宣布散會後，吳思瑤連忙表示她有臨時提案要提出，但包括韓國瑜、傅崐萁、黃國昌等藍白兩黨人士直接起身走人，完全不甩綠營。



吳思瑤只能自己坐在位置上繼續發言，批藍白對他們的提案視而不見，難道就這麼害怕2758號決議的聯合聲明嗎？



吳思瑤繼續說，他們要讓人民知道，民進黨有提案希望達成共同聲明，希望促成朝野共同推動，堅決反對中國扭曲2758號決議。



隨後朝野協商轉播也被切斷訊號，綠營提案的攻勢被藍白直接散會擋下。