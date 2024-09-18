藍綠委合開公聽會　檢討專任運動教練制度

“榮耀巴黎奧運、展望2028洛杉磯奧運、專任運動教練永續發展”公聽會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月18日電(記者 俞敦平)中國國民黨“立委”柯志恩與跨黨派“立委”們，連同專任運動教練協會，於“立法院”舉辦公聽會，討論專任運動教練的發展問題，期望透過制度改革，提升教練待遇與保障，推動台灣體育發展。柯志恩強調，優秀教練對選手成長至關重要，呼籲政府加強對基層教練的支持。



中國國民黨“立委”柯志恩、羅廷瑋、民主進步黨籍“立委”張雅琳、蘇巧慧與專任運動教練協會18日共同於“立院”召開“榮耀巴黎奧運、展望2028洛杉磯奧運、專任運動教練永續發展”公聽會。中國國民黨籍“立委”柯志恩、羅廷瑋、林沛祥、民主進步黨籍“立委”蘇巧慧與眾多專業教練出席。



擔任本次主席的柯志恩表示，雖然選手在國際賽事中表現優異，獲得了“國家”榮譽，但回歸現實，台灣體育政策仍有許多不足之處。柯志恩指出，台灣應該強化體育政策，將體育署升格為體育發展部，可以進一步支持運動員和教練的發展。她特別強調，優秀教練在選手的成長過程中扮演著關鍵角色，兩者間的緊密合作，是培育出優秀運動員的基礎。因此，建立健全的制度，確保教練能夠在退役後繼續發揮專業，對於運動人才的長遠發展至關重要。



柯志恩回顧了她在第九屆“立委”任期中與蘇巧慧共同修訂的《國民體育法》，並提到在更早期的努力，修訂《教育人員任用條例》以允許優秀運動員成為專任運動教練。她呼籲政府更加重視基層教練的待遇，尤其是解決各縣市考核機制不統一、公教派遣不合理的問題。柯志恩強調，政府應讓這些對“國家”貢獻良多的教練能夠在退役後繼續發揮所長。



“教育部次長”張廖萬堅則指出，專任運動教練的制度發展，除了“中央政府”修法外，地方政府是否願意開設職缺亦是關鍵。他表示，當前許多學校和地方政府並未積極提供專任教練的職位，造成制度實施上的困難。他強調，在設立體育發展部後，政府應全面檢討教練的待遇和權益，並確保基層運動推廣與體育班的精英訓練之間能有更好的連結。



專任運動教練協會副理事長簡祈昌感謝各方對教練工作的支持，並指出，2024年巴黎奧運的優異成績，離不開基層教練在選手培育過程中的努力。他呼籲政府重視專任教練的聘任與管理，給予教練更多的尊重和合理待遇，並期望未來在2028年洛杉磯奧運上，台灣選手能再創佳績。



此外，2024年巴黎奧運女子拳擊金牌林郁婷的教練曾自強也分享了自身經歷，強調專任運動教練在不同縣市面臨的困境。他指出，基層教練的薪資待遇不穩定，並呼籲政府對教練的獎勵和後勤保障制度進行調整，以確保教練能有更多選擇和保障。