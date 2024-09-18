真主黨呼叫器爆炸案　金阿波羅稱僅供貼牌

金阿波羅公司18日發布聲明稿指出，爆炸的呼叫器是外國BAC公司自製。（照:金阿波羅公司粉專） 中評社台北9月18日電／黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器，被植入少量炸藥，在全國多處同時引爆，據報造成至少11死約4000人傷。外媒報導，聽取過簡報的美國等官員表示，這些呼叫器是真主黨從一家台灣公司訂購的。對此，金阿波羅董事長許清光今天上午出面澄清，該款商品是“BAC公司”生產製造，金阿波羅只是提供貼牌，強調將“跨國提告”。至於這“BAC公司”是哪國的公司？許清光並沒有回應。



台“經濟部”同時查閱出口資料，從2022年到2024年8月，金阿波羅公司出口26萬套呼叫器；今年1至8月出口4萬929套，主要出口對象為歐美國家，相關產品並沒有媒體報導的爆炸情況，也沒有直接出口到黎巴嫩的紀錄，“經濟部”會持續協助業者，進行後續調查瞭解。



綜合法新社和《紐約時報》報導，根據聽取過相關簡報的美國等官員透露，以色列滲透供應鏈，在一批進口到黎巴嫩的台製呼叫器中埋入爆裂物，接著對真主黨展開行動。



根據外電報導，真主黨指出，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）等多個地區，17日下午3點半左右傳出大規模呼叫器同步爆炸事件，至少11人死亡、4000人受傷，指控以色列對真主黨進行針對性襲擊。路透分析爆炸的呼叫器照片顯示，其背面格式與貼紙與“金阿波羅”公司製造的呼叫器一致。



金阿波羅公司位於新北市汐止區，新北市府經濟發展局與汐止分局上午已前往公司瞭解。公司負責人許清光接受媒體聯訪表示，這批貨百分之百不是由台灣金阿波羅公司製造，不是在台灣製造，而是在國外製造，“不是我做的”。



金阿波羅公司隨後發布聲明表示，金阿波羅公司與BAC公司建立長期貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，金阿波羅公司授權BAC公司在特定區域內使用金阿波羅公司品牌商標進行產品銷售，但產品設計與製造均由BAC公司負責。



金阿波羅公司聲明指出，針對這次媒體報導呼叫器機種AR－924，屬於BAC公司生產並銷售產品，金阿波羅公司僅提供品牌商標授權，與這件產品設計與生產無關。金阿波羅公司始終遵循相關法規，並與合作夥伴保持透明合規的合作關係。



隨後許清光步出公司宣讀聲明，但面對媒體追問BAC公司是哪家公司、所在國家以及是否在台灣製造等皆不回應。



根據台灣公司網，金阿波羅公司資本額新台幣1億元，專門製造電子零組件與電信管制射頻器材，也批發電信器材、電子材料與資訊軟體等。



根據“衛福部”社會及家庭署輔具資源入口網，金阿波羅公司是台灣企業，從事無線傳呼系統及設備已20多年，所有產品從研發、設計到製作都是100%台灣出產，優勢是呼叫器及發射器間的距離及傳呼穩定性，所有無線產品皆有國際認證CE、FCC，台灣認證NCC。