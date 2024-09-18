民眾黨轟電價、NCC　促卓榮泰開議後提報告

民眾黨團召開“要漲電價 先來報告！”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌18日猛批“行政院長”卓榮泰目無法紀，帶頭違法打造NCC萬年代理主委翁柏宗。且綠營能源政策錯誤，害全民買單受害，10月電價還蠢蠢欲動，是把人民當盤子？



黃國昌表示，“立法院”早已三讀通過《NCC組織法》廢除萬年委員會，但“行政院”卻帶頭違法不公告施行，打造NCC萬年代理主委翁柏宗，民眾黨團將在開議後作出決議，要求“行政院”立刻公告《NCC組織法》，絕不容許繼續扶持綠媒小弟翁柏宗當NCC的萬年代理主委。



黃國昌說，在民進黨執政下，台電經營完全不符合力求“有盈無虧”原則，電越賣越虧，攤開台電今年1月到7月份的財務報表，增資2次高達新台幣2500億元，本會期還要送入歲計賸餘分配千億案。再加上“行政院”2025年度總預算要撥補千億，累積將補超過5000億歲收彌補台電黑洞。



民眾黨“立委”張啟楷批評，近3年來電價漲不停，2022年10月漲8%、後來再漲11%，現在又說10月要漲電價超過30%，越補洞越大，政府又威脅，再不給台電錢會倒閉，這是在威脅人民一定要給錢嗎？政府把人民當盤子嗎？民進黨政府不檢討台電營運、不檢討能源政策出了什麼問題，只會找人民拿錢，用納稅錢撥補台電外，還要漲電價，就像一頭牛剝好幾層皮。



張啟楷表示，更令人訝異的是，“經濟部長”郭智輝竟稱，電若太便宜人民會浪費電，還要求大家少開冷氣節電，但民進黨政府明年卻編列水電預算高達101億元，比今年暴增25%，台電更編列4300萬元大內宣預算，實在太離譜。民眾黨將提案，要求卓榮泰與“經濟部”先來報告台灣的能源配比與規劃，要漲電價，先來報告！