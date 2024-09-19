白營李冠賢：談司法　不用太刻意捍衛柯清白

民眾黨屏東縣黨部副執行長李冠賢受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押，近期民調顯示民眾黨支持度剩12%。民眾黨屏東縣黨部副執行長李冠賢接受中評社訪問表示，維持基本盤對民眾黨是好事，也需注意“鐵粉”現象導致不理性行為，黨部需要適時拉住，避免排擠其他游離的支持者，地方開講主軸不用太刻意去捍衛柯的清白，應聚焦司法不公去提出質疑，爭取更多認同。



李冠賢，高雄人，1995年生，高雄醫學大學解剖組織暨病理學碩士。擔任民眾黨屏東縣黨部副執行長，“立委”林國成屏東服務處副執行長，長期在高、屏經營黨務工作。本身是執業物理治療師。



根據台灣民意基金會16日所公布的“台灣人最新的政黨支持傾向：柯文哲與民眾黨的新處境”中，其中政黨支持度數據，民進黨35.5%，相較上月上升1.3個百分點，國民黨23.2%與上月持平；民眾黨12.0%，與上月相比下降1.8個百分點。



李冠賢表示，民眾黨支持度在2024大選有2成多，大選結束降到16%，現在又下滑到12%。經過上月許多過去挺柯代表性人物對黨的批評，以及新聞不斷炒作之下，導致民調下滑。但對挺柯支持者而言，柯第一次進到北檢時大家會困惑到底柯是否清白，但羈押至今北檢還是沒拿出實質證據，開始會讓支持者更相信柯，因此維持住基本盤。



李冠賢表示，別忘了，民進黨甚至去幫北檢發文，這引起更大的反彈，等於是放火。而現在觀察小草（挺柯支持者）的氛圍，如果最後北檢沒有查出東西，未來會有更大的反彈。對於司法不公，黨意大於司法，會引起很多人共鳴。接下來，反對民進黨、討厭民進黨的氛圍就會再起。

