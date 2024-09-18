台北市議會缺7席2在案　藍仍穩掌龍頭

台北市議會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月18日電（記者 張穎齊）台北市議會近年多事之秋，61席議員中，今年有5席當選“立委”，1名因案遭剝奪議員資格、1名過世，另還有2名議員有案在身，尚待司法調查。目前中國國民黨仍占最多數，有28席，正副議長都是國民黨籍。



18日凌晨，民進黨台北市議會黨團總召、“正國會”台北市議員許家蓓因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。國民黨籍台北市議長戴錫欽、藍綠白等議員齊聲哀悼。台北市議會61席議員中，其中第三選區（松山、信義）缺席最多、達3席，但依法不用補選。民進黨團總召將另推選。



戴錫欽受訪表示，非常遺憾，與他同樣都是松山信義區的許家蓓，不論是問政、勤跑基層都做得非常到位，突然離世消息讓很多人不捨。民進黨籍台北市議員簡舒培更是哽咽落淚。



台北市議會目前版圖情況為，國民黨籍戴錫欽任議長、國民黨籍葉林傳任副議長。61席議員已缺額7席，包括第一選區（士林北投）無黨籍陳政忠因股票案判刑入監服刑，第二選區（士林大同）民進黨籍王世堅當選“立委”，第三選區（松山信義）國民黨籍王鴻薇、徐巧芯當選“立委”、民進黨籍許家蓓辭世，第四選區（內湖南港）國民黨籍李彥秀當選“立委”，第五選區（中正萬華）民進黨籍吳沛憶當選“立委”。



國民黨目前掌28席、民進黨19席、台灣民眾黨4席、新黨1席、無黨1席、社會民主黨1席。而國民黨籍2名議員士林北投陳重文因台智光弊案被羈押、中正萬華應曉薇因京華城弊案也遭押，若2人一審有罪，依照國民黨章先予以停止黨權處分、喪失黨內初選資格，二審有罪就撤銷黨籍或開除黨籍。依照台北市議會地方制度法規定，有期徒刑判決確定，才依法由“行政院”行文解除其職權。倘若2人最終有罪，國民黨則剩26席。