國民黨挺白營　認同漲電價先向“立院”報告

藍委林思銘受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）電價審議委員會將在9月底召開，決定10月起新電價。由於台電虧損嚴重，盼政府補貼填補財務大洞。民眾黨“立法院”黨團今召開記者會，要求“行政院”應就漲電價赴“國會”報告並備詢。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長林思銘今天也表達認同立場，他說，政府補貼台電是治標不治本的政策，而電價再漲人民的痛苦指數會再升高，“賴政府”衹有改變能源政策才是治本的辦法。



民眾黨團今天召開記者會批評，“賴政府”目前能源政策不明，又要“立院”同意台電的新台幣1000億元追加預算，民眾黨提議“立院”新會期開議，“行政院”應該就能源政策及電力配比進行專案報告，不應一面編列預算彌補台電虧損，另一方面又持續調漲電價。



林思銘今天在“立法院”受訪時表示，電價牽一髮動全身，如果電價再調漲，勢必帶動物價指數上漲，萬物皆漲，人民的生活痛苦指數就會升高。他認為，台電的錯誤能源政策如不願意改變，還堅持要推動過於依賴綠能發電的政策，想排除核電，勢必只會因缺電而帶動電價上漲。



林思銘強調，對於電價問題，“經濟部”雖有自身考量，但如果能源政策不改變，只是治標的用調整電價，以及增加預算貼補台電虧損，都不是政府執政的長遠目標。



林思銘說，“行政院”必須提出報告，未來能否進一步擬定穩定能源可長可久的政策，而不是用這種治標不治本的能源政策。