睽違5年　大陸踩線團抵金門探路觀光

廈門市旅遊業代表所組成的首發踩線團18日上午經小三通抵達金門水頭碼頭。（中評社） 中評社金門9月18日電／中斷近5年的陸客赴金門旅遊終於破冰！由福建廈門市旅遊業代表所組成的首發踩線團一行13人於今天上午11時左右經小三通搭乘金星6號輪順抵達金門水頭碼頭，展開為期3天2夜的旅程。為後續恢復陸客常態化觀光“探路”，金門產官各界為表重視，包括議長洪允典、副縣長李文良都率團隊大陣仗接船，還安排舞獅鼓陣熱烈歡迎廈門踩線團的蒞臨，期盼自此順利恢復陸客常態化“登門”觀光，兩岸也能持續健康有序的交流。



疫後首發抵達金門的大陸旅遊踩線團是由廈門市旅遊協會祕書長林峰率領包括建發國旅等大陸旅遊業代表一行共13人組團蒞臨，一下船後便受到縣府及在地各界代表的熱情接待，金門縣議會議長洪允典也率日前同赴北京拜會國台辦主任宋濤爭取恢復陸客旅遊的其他9位議員到場迎接，現場鑼鼓喧天、熱鬧非凡。



首站前往水頭聚落參訪“得月樓”與“金水國小”感受濃厚的僑鄉文化；下午則安排到“經武酒窖”5感體驗金門高粱酒的沉浸式旅遊，隨後將至昇恆昌金湖廣場考察其經營與發展，並與飯店旅宿業者進行交流座談。明後兩天（19、20日）則規畫參訪田埔水庫、山后民俗村、沙美摩洛哥、陳景蘭洋樓及湖下海堤等知名景點，預計將於20日下午搭乘14時30分的船班經小三通返回廈門。



金門縣副縣長李文良表示，這次由廈門旅遊協會所組織的踩線團到來後，一定可以感受到金門上下已經都做好了準備來歡迎陸客的到來，我們期待、也有信心，踩線團一定會對金門的旅遊能量留下一個非常好的印象，藉由他們的踩線之後，也希望可以得到一些回饋，給我們一些寶貴的意見，再來強化旅遊資源，以迎接睽違5年的大陸旅遊團。



李文良也透露，目前已收到訊息，就是首發陸客旅遊團的已經提出申請，希望在兩岸政府的支持之下，審查的程序能夠盡快完成，如果一切都順利的話，相信應該在9月22或23號，就可能迎接陸客的到來，如果一切都順利的話，可以恢復到疫情前，大概一年有40萬到45萬的旅遊人潮從大陸過來，肯定會對金門的各行各業都可以有非常好的幫助。



縣府觀光處進一步說明，為迎接大陸旅客經小三通來金旅遊，完備在地觀光量能，金門縣政府與業者於日前已進行多次協調，除重申旅客入境相關規範外，亦就業者觀光旅遊品質的提升進行討論，力求陸客來金旅遊賓主盡歡。考量恢復陸客來金旅遊在即，為促進疫後金門旅遊商機及開拓觀光客源，期透過活動結合旅遊模式，帶動更多陸客經金廈小三通來金門旅遊，促進金門觀光產業蓬勃發展，以為金門觀光產業與在地經濟的復甦，注入一股活水。