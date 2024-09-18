“釋憲”本周出爐　中華人權協會：八成反廢死

死刑存廢全民參與-審議民主公民會議。（照片：中華人權協會提供） 中評社台北9月18日電／由37名死囚針對“刑法”死刑聲請的“釋憲”案，台灣“憲法”法庭預計將在9月20日宣布“釋憲”結果。中華人權協會與台灣審議民主協會18日公布審議民主公民會議成果，參與公民審議會議的公民，8成以上反對廢除死刑；主張廢死者從17%大幅降為9.2%，未表態者由1.4%提升至10.6%。



中華人權協會理事長高思博表示，經過審議會議後，反對廢死者的比例維持在80%左右，反而是支持廢死者明顯減少，轉為不表態，可見廢死與否，對民眾而言，仍屬於過度理想化的概念，需要停一停，並期盼大法官以司法公信力為念，切莫執著於政治或個人價值而與社會價值觀對立。



今天的發表會由中華人權協會理事長高思博主持，前“司法院副院長”蘇永欽引言，台灣審議民主協會理事長朱雲鵬、政治大學教授廖元豪、“中研院”研究員楊文山進行結果分析。本計劃於今年5月20日啟動，6月20日完成第一階段大樣本民調，7月13日進行第二階段審議式公民會議並進行後測。



此次調查發現，參與公民會議後，主張廢死者從17%降為9.2%，反對廢死者由81.6%下降80.2%，未表態者由1.4%提升至10.6%，顯示反對“廢除死刑”者超過8成。



調查結果僅“只有故意殺人始得處死”，贊成者從75.9%降為59.6%，對於“以終身監禁不得假釋代替死刑”，贊成者從43.3%降為34.1%。中華人權協會理事長高思博指出，顯示民眾吸收大量司法實務資訊後，對調整死刑基本法制態度審慎，尤其現行“無期徒刑”並非所謂終身監禁，且終身監禁面臨“違憲”爭議和實務面不少難題。



有關“對於重大犯罪，應重視社會及被害人家屬對於公平正義的渴望，保留法院判處死刑的選項”，參與公民在審議後有81.6%支持，而“維持死刑並沒有違反國際潮流”，也獲得80.9%的支持；雖較審議前略低，但維持大多數，而且與先前大樣本結果的差異不大。



至於廢死應由誰決定，認同由大法官決定者，由14.9%同意微增加至16.3%，差異不大，可見民意對於大法官是否能決定死刑存廢，多數仍不認同。對於“廢除死刑應該由公民投票或“立法院”制訂法律來決定”，由81.6%同意下降至72.4%，但仍為大多數的意見。大法官應注意此一趨勢，死刑議題不適合由大法官或精英擅自決定。



高思博強調，這屆大法官的任期將屆，他呼籲大法官應該以司法公信力作為最核心的考量，並對大法官被提名人喊話，司法積極主義不能濫用，否則將傷害司法公信力；尤其如果要依憑特定的政治力量貫徹個人價值觀，與社會價值觀對立，是自毀司法公信力之舉。



高思博呼籲“立法院”，此次民調跟審議民主的結論都顯示，民眾絕大多數支持死刑，但也認同死刑制度有改善空間，將來不論“憲法”法庭如何判決，“立委”都可以思考如何改善，讓司法制度更加完善。