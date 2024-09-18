台廠商涉黎巴嫩呼叫器爆炸？檢方將傳訊

金阿波羅發表聲明，澄清僅提供品牌商標授權，與產品的設計與生產無關。（照：金阿波羅臉書） 中評社台北9月18日電／國際媒體報導，昨日發生在黎巴嫩的連環爆炸恐怖攻擊，被當作犯案工具的呼叫器，竟然是台灣製造，今天上午台灣金阿波羅公司董事長許清光出面喊冤，這款AR－924傳呼機，是歐洲一間名為BAC的公司生產製造，然後貼牌販售，但許董事長卻不願說明BAC公司位在何處，令在場媒體相當錯愕。士林地檢署“國安”專組檢察官，今已剪報分案，將釐清是否有犯罪嫌疑，也會通知金阿波羅董座許清光到案說明。



許清光今天說，原本以為單純的授權商業契約，沒想到讓他捲入國際恐攻事件，金阿波羅也是受害者，被授權廠商害慘了，將跨國提告。



根據俄羅斯衛星通訊社報導，黎巴嫩當地時間17日下午，黎巴嫩看守政府召開部長會議期間，黎巴嫩首都貝魯特以及黎巴嫩東南部和東北部多地發生尋呼機爆炸事件。黎巴嫩衛生部長阿卜耶德在黎巴嫩“新”電視台（Al－Jadeed）直播節目中表示，全國各地區尋呼機大規模爆炸導致的受傷人數已經增至4000人，死亡增至11人。阿卜耶德說：“死亡數量增至11人，傷者超過4000人，其中重傷增至400人。”



外媒引述消息人士指出，這批BB Call運抵黎巴嫩前，在“生產層級”就已被安裝爆裂物。



針對黎巴嫩武裝組織真主黨成員使用的呼叫器集體爆炸，新北市金阿波羅通信公司陷入風暴。士林地檢署“國安”專組今剪報分案，主任檢察官周芝君積極偵辦，至於確切案由及調查方向，皆尚待釐清，未來將通知許清光到案說明。



金阿波羅通信公司長期與歐洲一家公司長期合作，由對方代理多款金阿波羅產品。許清光說，3年前奧地利籍的合作廠商老闆說，找了一批工程師，要設計一款呼叫器，因為過去都為金阿波羅行銷商品，所以自行生產的這款呼叫器，也想使用金阿波羅的商標。



許清光覺得奇怪，因為他在呼叫器製造業做了30年，認為對方生產出來的產品，跟金阿波羅生產的呼叫器比起來，一定比較不好用，也不好看，用他的產品就好了。但對方說，如果不自行設計製造，他雇用的工程師就要遣散了，所以同意。



許清光說，既然決定授權對方“貼牌”生產呼叫器，雙方就要簽約，金阿波羅也要收取權利金。只是沒有想到原本以為單純的授權商業契約，竟然讓他捲入國際恐攻事件。



許清光表示，這家合作廠商在台灣有設辦事處，他已打電話過去“幹譙”，指對方害慘他了。金阿波羅雖然不是一家很大的公司，但至少對自家產品負責任，在業界這麼多年，不想因這起事件受影響。他一直好好的做生意，為什麼會捲入恐攻事件？金阿波羅其實也是受害者。