朱立倫聲援韓國瑜　痛批綠營卡雙十晚會

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）雙十晚會10月5日將在台北大巨蛋舉辦，近日傳出，因經費暴增台北市府向中國國民黨“立法院長”韓國瑜求助，韓找公股行庫盼協助經費挹注到位，卻出現卡關。國民黨主席朱立倫今天下午在中常會聲援韓國瑜，痛批民進黨對“國會議長”韓國瑜是能卡就卡，民眾不會樂見此狀況。



雙十籌備委員會日前公布，今年雙十節當天安排一系列表演活動，晚間的雙十焰火擇定在雲林虎尾高鐵特定區舉行；雙十晚會則率先在十月五日於大巨蛋登場，國民黨台北市長蔣萬安邀已封麥的天后江蕙復出獻聲，而賴清德當天也將與會，為提高維安、設備規格，連帶使經費暴增，但卻出現韓國瑜幫忙向公股行庫募款卻卡關的狀況。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中特別對此表示，對於“國會”的尊重，應是朝野應該有的基本態度。但新“國會”成立後，對於“國會議長”韓國瑜，民進黨的態度，卻是能杯葛就杯葛，能抵制就抵制。



朱立倫提到，民主基金會至今，韓國瑜提名的相關人事（基金會執行長）還沒有通過，還卡在那。下個月要舉辦的雙十晚會，由“國會議長”作為籌委會主委，連相關募款都卡卡的。



朱立倫強調，相信這是過去從來沒有發生過的事，這是“中華民國”的雙十晚會，如果因為韓國瑜是國民黨籍，民進黨就要杯葛，就要卡，相信絕對不是民眾所樂見的。