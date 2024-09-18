邀蔡英文高雄搭遊艇　陳其邁：感謝過去支持

蔡英文在臉書PO出與高雄市長陳其邁一起搭遊艇遊高雄港的照片。（照片：蔡英文臉書） 中評社高雄9月18日電（記者 蔣繼平）昨天是中秋節，蔡英文與民進黨籍高雄市長陳其邁在臉書上先後發文，秀出在高雄一起搭遊艇照片。陳其邁今天受訪再度感謝過去有蔡英文大力支持才讓亞灣發展及產業快速轉型升級，他也歡迎蔡英文以後可以常來高雄。



蔡英文昨天透過臉書秀出與陳其邁，在高雄亞洲新灣區搭文化遊艇欣賞海景的照片，同時祝福各界中秋佳節愉快。陳其邁除在蔡英文該篇貼文下留言，也發文回應感謝蔡英文任內對高雄建設的大力支持。



媒體詢問8月底時與蔡英文的互動過程，對此，陳其邁表示，蔡英文8年非常忙碌辛苦，開玩笑說每次到高雄都來匆匆去匆匆，沒有一次好好把高雄看過一遍，高雄不管是在5G AIOT新創園區或者亞灣2.0的計劃，都是過去蔡英文大力支持才讓亞灣發展及產業快速轉型升級，包括七櫃（第七洲際貨櫃中心）等的發展更加強高雄港的競爭力。



陳其邁表示，這一次特別趁著蔡英文有其他的行程之餘，特別安排比較輕鬆一點的高雄旅遊。蔡英文也問了很多問題，例如黃色小鴨，為什麼來高雄的人那麼多？也詢問像演唱會經濟，到底我們是怎麼樣來讓高雄市能夠曾為重工業轉型成為一個宜居、觀光的城市。另外，蔡英文也分享了在“國政”治理上的一些經驗。



陳其邁最後也說，以前與蔡英文都吃便當，那天同框還特別請蔡英文留下來吃午餐，並歡迎蔡英文以後可以常來。



陳其邁18日下午出席在高雄市立文化中心至德堂舉辦的高雄市資深暨特殊優良教師表揚大會，會前進行聯訪。民進黨“立委”林岱樺、民進黨高雄市議員李雅慧、湯詠瑜等人到場。