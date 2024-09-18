死刑“釋憲”周五宣判　朱立倫：現沒條件廢死

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）“司法院”“憲法”法庭20日下午將宣判死刑存廢“釋憲”案，中國國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨一定站在公平正義的那一邊，現階段還沒有條件可以廢死，大法官不能因為意識形態、個人或背後民進黨部分人士的意識形態來決定廢死這件事。



王信福等37名死囚主張，死刑違反《“憲法”》平等權、生存權、比例原則，因此聲請法規範“憲法”審查。“憲法”法庭在今年4月23日曾召開言詞辯論庭，原定7月23日之前做出“釋憲”案，但因大法官之間對於死刑存廢有不同見解，加上“釋憲”案影響重大，因此延後宣判。“憲法”法庭今天公告，將於9月20日下午3時於“司法院”“憲法”法庭宣判。



中華人權協會與台灣審議民主協會18日公布審議民主公民會議成果，顯示參與公民審議會議的公民，仍有8成以上反對廢除死刑；主張廢死者從17%大幅降為9.2%，未表態者由1.4%提升至10.6%。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中對此表示，中華人權協會相關團體今早召開記者會，說明超過8成民意反對廢死，衹有9.2%贊成，且更多民意不贊成由大法官直接判決。



朱立倫強調，這是相關法律的基礎，以及公民投票可以來決定，絕非大法官因為意識形態、個人或背後民進黨部分人士的意識形態來決定，事關社會公平正義，以及社會道德標準的重要決定。



朱立倫說，國民黨一定站在公平正義這邊，在現階段還沒有條件可以廢死。