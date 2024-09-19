詹江村：大陸文旅產業發達 它國無法超越

中國國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月19日電（記者 盧誠輝）9月初剛從重慶參訪考察回台的中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，大陸文旅產業已達到爐火純青的地步，從過去幾首歌曲就讓新疆爆紅，到後來哈爾濱的“南方小土豆”，再到各省都用古服裝扮來展現民族自信，近期則有《黑神話：悟空》遊戲的爆紅，在在都顯示大陸文旅產業的發達與成功。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，這次之所以會到重慶考察，主因是重慶是近幾年來在網路最受推崇的大陸旅遊城市之一，所以他才會和幾位議員相約一起到重慶去看看大陸旅遊與文創產業的進步與發展，未來也可以做為議員監督市政方面的參考。



他認為，大陸的文旅產業相當成功與發達，也很會掌握議題，結合歷史與文化的脈絡不斷推陳出新，這是台灣很值得學習與效法的地方，且大陸地大物博，各種文化古蹟都有，他在重慶就看到許多民國初期的雕像與文物，讓他相當震撼與感動。



詹江村提到，大陸的各項基礎建設與對未來的規劃都已有具體成效與相當規模，尤其是產業升級也很快速，包括各種新質生產力與產業AI化等，都讓他留下深刻印象，特別是他走過那麼多國家，發現目前世界各國對AI產業的運用，幾乎沒人能超越大陸。



詹江村強調，大陸文旅產業已達到爐火純青的地步，從過去幾首歌曲就讓新疆爆紅，到後來哈爾濱的“南方小土豆”，再到各省都用古服裝扮的民族風來展現民族自信，近期則有《黑神話：悟空》遊戲的爆紅，在在都顯示大陸文旅產業的成功。

