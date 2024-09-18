朱立倫：全代會結合黨慶　11/24舉辦

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上宣布，11月24日是國民黨130周年黨慶，這次全代會選在黨慶同一天舉行，共同慶賀國民黨130歲生日快樂，同時展現出國民黨，對於“中華民國”、台灣負責努力的成果。



朱立倫說，不管從保衛台灣到建設台灣、民主台灣再到和平台灣，國民黨都是最負責任的政黨。



國民黨一年一度的黨代表大會過往都在9、10月間舉行，或者配合該年的選舉為重點舉辦，今年因沒有主要的選舉議題，因此決定延期和黨慶一起舉辦。



朱立倫今天在中常會上對此表示，國民黨現階段作為“國會”最大政黨，作為在地方多數執政的政黨，希望“立法院”黨團，以及各地努力建設台灣的成果，能展現給大家看。



朱立倫也說，這次舉辦的地點選在桃園國際會展中心，這是新的國際會展中心，同時展現國民黨新的一面，走向國際與年輕化。



國民黨文傳會主委李彥秀在中常會後轉述時也提到，國民黨今年的全代會將結合黨慶活動，後續將會對外公布相關規劃，她透露，美國民主、共和兩黨黨代表大會非常活潑，因此今年的國民黨全代會將與以往方式不同，會以黨代表與黨員支持為重要核心，大家一起歡度黨的130歲生日。



李彥秀強調，各地方藍營執政縣市首長都會想辦法參加，全代會的場外布置則會把各執政縣市的特色展露出來，讓外界看到國民黨在各縣市的執政成績。