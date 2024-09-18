民進黨黨慶影像展延期　先以線上展出

民進黨公布創黨紀念影像。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）民進黨9月28日將舉行38周年黨慶。日前才公布要在高雄美麗島捷運站舉辦影像展，但遭到高雄市國民黨籍議員檢舉。民進黨為了避免爭議，發言人吳崢今天表示，原定9月22日至9月27日於高雄美麗島捷運站所舉辦之“台灣‘國會’改革歷程影像展”，因場地租借臨時更動，於日前宣布延期並另覓場地展出。至於替代方案，將於9月25日先以線上形式展出，待主責單位新媒體中心選定適合實體展出地點後，再向外界公布。



吳崢並表示，其他創黨紀念系列活動仍如期舉行。9月23日於圓山飯店所舉辦的創黨暨資深黨員聯誼活動，黨主席賴清德也將親自出席。



他表示，9月28日於高雄海寶軒婚宴會館舉辦的“入黨簽名會活動”，也將於今日在民進黨的官方Line@帳號接受報名，因名額有限，歡迎有志一同加入民進黨的支持者，把握時間踴躍報名。



今日民進黨也公布了創黨紀念影像“守護台灣，民主路一直走”，吳崢表示，此影片特別獻給資深黨員，影片中呈現創黨與台灣民主化的艱辛歷程，也將代代傳承民主的火把，民進黨身為“守護台灣第一品牌”，勉勵新加入的黨員不忘初衷，理解民主與自由並非從天而降，而是許多先進們的血淚拚搏。



民進黨部門口也換上“新裝”，吳崢表示，主視覺是沿用5月初入黨活動，由知名插畫師Kurt設計的主視覺意向。象徵民進黨“與台灣在一起”的概念，並融入7月全代會的主軸，“守護台灣第一品牌”，期許民進黨能與台灣人民站在一起，一起守護台灣、守護民主、守護和平自由、公益永續與人權價值。