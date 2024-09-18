綠派系不挺姚立明人事？綠委這樣看

綠委林俊憲接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）“立法院”新會期將行使“司法院”等人事案同意權，“司法院”大法官兼副院長被提名人姚立明因曾遊走民進黨、民眾黨、新黨，是否連民進黨派系都不支持？民進黨賴系中常委、“立委”林俊憲今天受訪說，這不是安撫派系的問題，是民進黨民主傳統，有什麼要討論，都可以提出來。



根據台灣民意基金會17日發布的民調，20歲以上台灣人中，三成四大體上贊成，四成四不贊成，二成 二沒意見、不知道、拒答。



林俊憲他也說，要找百分之百沒有雜音的人，也找不到，因為姚立明過去在政治、選舉有參與引起批評，但是大法官或是“司法院”副院長應該是專業面，要看專業適不適合，不要用政治色彩來看。



對於“司法院”副院長被提名人姚立明，以及陳世凱接任“交通部長”黨內都有雜音，賴清德是否有安撫派系？



民進黨“立委”、中常委陳亭妃表示，這個在中常會沒有討論，不知道中央有沒有什麼其他做法，人事案提出來就是中央態度，沒有什麼好安撫，就看“交通部長”怎麼發揮，以及“司法院”副院長人選還要經過“立法院”人事同意權同意，都還是在“立法院”階段，我們希望大家溝通做到最好的方向。



台灣民意基金會日前公布9月份最新民調，對賴清德提名前新黨“立委”姚立明出任“司法院”副院長和大法官一職，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，3成4大體上贊成，4成4不贊成，2成2沒意見、不知道、拒答。不贊成比贊成多10個百分點。對原“行政院”發言人陳世凱出任“交通部長”，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，2成5大致上覺得適當，3成7覺得不適當，3成8沒意見、不知道、拒答。