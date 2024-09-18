國民黨：賴清德須棄“台獨黨綱”才有國際空間

國民黨文傳會主委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團今日在朝野協商時，提出“聯合國2758號聲明不涉台”聯合聲明闖關未果，中國國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天下午對此表示，聯合國大會2758號決議文必須以“中華民國”為主體，以“中華民國憲政”為重要基礎。



李彥秀也強調，問題重點還是賴清德必須放棄“台獨”份子以及“台獨黨綱”，以“中華民國憲政”為主體，這樣才能有所謂的國際空間。



澳洲、荷蘭國會日前相繼通過“拒絕中國扭曲聯合國第2758號決議”的挺台動議。“立法院”今天朝野協商時，民進黨團以臨時動議方式提出，但“立法院長”韓國瑜在協商破局後直接宣布散會，並與國民黨和民眾黨團幹部陸續離開。



與會的民進黨團幹事長吳思瑤則堅持留在原地唸完聲明內容，她事後強調“我要忍住眼淚不掉下來，這就是台灣的處境”，若藍白不願意為台灣說話，民進黨也會用自己的方式訴諸台灣社會、讓國際社會聽到。



對於吳思瑤的說法，李彥秀今天下午受訪時表示，民進黨在“中央”執政已經邁入第9年，“中華民國”在國際上的處境與位置非常艱困，如何讓台灣有更多的國際空間，當然還是要以“中華民國”為主體，以憲政為重要基礎，然後彈性的來參加國際組織，這是一個結果論。



李彥秀認為，民進黨身為執政黨應該想想辦法，過去國民黨執政時期的馬政府有足夠的國際空間，這幾年無論參與WHA，在場外的溝通對話，“立法院”給民進黨政府的預算從未少過，在野黨“立委”的共同參與，也都沒有少出席過，但重點還是賴清德必須放棄“台獨”份子以及“台獨黨綱”，才有所謂的國際空間。

